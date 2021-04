Morreu esta quarta-feira Nuno Ortigão, o presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, no Porto. O presidente da câmara, Rui Moreira, já decretou um dia de luto no município, que vai acontecer já esta quinta-feira, dia 29 de abril.

Tiago Mayan Gonçalves, o advogado que foi o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal nas eleições presidenciais de janeiro, adiantou a notícia na sua conta de Twitter, confessando uma “tristeza imensa” pela morte do amigo. Entretanto, também o site da Câmara do Porto confirmou que Nuno Ortigão morreu de doença prolongada, aos 57 anos.

Uma tristeza imensa saber agora da partida do meu amigo e meu Presidente na UFAFDN. ???? Os que ficamos sentiremos sempre esta perda, mas que perdure o teu exemplo, Nuno Ortigão, de Humanismo e Amor pela Liberdade. pic.twitter.com/YSGaJ5RSIG — Tiago Mayan Gonçalves (@MayanTiago) April 28, 2021

O autarca, que era natural do Porto, foi eleito presidente daquela união de freguesias em 2013, quando Rui Moreira conquistou pela primeira vez a autarquia do Porto, integrando o movimento de cidadãos independentes “Rui Moreira: Porto, o nosso Partido”, e foi reeleito em 2017. Era responsável pelas áreas da economia, mobilidade, relações institucionais, marketing e comunicação, segundo o site da junta.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ortigão licenciou-se em Ciências Históricas pela Universidade Portucalense em 1988, e fez depois uma pós-graduação em Gestão pelo Instituto Superior de Estudos Empresariais (ISEE), da Universidade do Porto, concluída em 1998, informa a autarquia.

Nuno Ortigão foi, a partir de 2001, diretor de comunicação na Metro do Porto, onde se mantinha atualmente como “diretor de exploração”.

O corpo do autarca estará em câmara ardente, a partir das 16h desta quarta-feira, na Igreja do Foco, na Boavista, avança também a autarquia.