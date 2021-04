Há cerca de 15 dias, o primeiro-ministro anunciou que quatro concelhos — Portimão, Rio Maior, Odemira e Moura — não só não iriam passar à fase seguinte do desconfinamento, como iriam recuar, o que significaria o encerramento das esplanadas, das lojas, ginásios, museus, e a proibição da circulação entre municípios. Mas, para abrandar a pandemia, e acelerar a imunização da população, esses concelhos receberam um apoio extra da taskforce da vacinação, que lhes enviou mais 10 mil doses de vacinas, segundo o Público.

Essas vacinas vão ser administradas entre esta quarta-feira e sexta-feira, em pessoas nas faixas etárias dos 60 aos 70 anos. Ao Público, o presidente da Câmara de Rio Maior diz que esta foi uma resposta a um pedido feito a António Costa pelos autarcas de concelhos com mais casos de Covid-19 há algumas semanas. Segundo Filipe Dias, o município que lidera irá vacinar 300 pessoas por dia, chegando a sábado com toda a população com mais de 60 anos vacinada.

Segundo o jornal, o reforço nestes quatro concelhos justifica-se com o facto de serem pouco povoados e com habitantes mais idosos. Com as doses extra, os quatro concelhos ganham um avanço, de entre três a quatro semanas, face ao calendário oficial determinado pelo Governo. O Governo não respondeu ao Público sobre se este reforço poderia chegar a outros concelhos.