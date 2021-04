O Rimac C_Two, equipado com quatro motores eléctricos que totalizam 1914 cv (1408 kW), promete ser o automóvel de série mais rápido do mundo, impondo-se entre os eléctricos, mas deixando igualmente para trás os seus adversários directos a gasolina, do Bugatti Chiron ao Koenigsegg Regera. E para provar que não brinca em serviço, o fundador da marca, Mate Rimac, mostrou que até um dos primeiros cinco protótipos fabricados já é o mais rápido no arranque de 1/4 de milha (402 metros), cilindrando o Porsche Taycan Turbo S, que utiliza tecnologia da Rimac, mas que desta vez parecia estar… parado.

Curiosamente, a Rimac escolheu um Taycan da sua sócia Porsche para comprovar a rapidez do C_Two. No arranque, o Rimac partiu atrasado mas... 3 fotos

O croata Mate Rimac é um surpreendente técnico e empreendedor a quem ninguém nega competência. Prepara-se para começar a entregar as primeiras das 150 unidades que a sua Rimac Automobili vai construir do C-Two, o seu primeiro hiperdesportivo fabricado em pequena série, depois do também eléctrico Concept One, com 1403 cv, ter visto serem produzidas 8 unidades.

O novo C_Two, designação do protótipo que será alterada para o veículo definitivo, está a ultimar as afinações de software para que tudo esteja perfeito no momento em que cada cliente entregar dois milhões de euros, antes de impostos. No vídeo abaixo, Mate Rimac explica (e mostra) que o C_Two em causa ainda só goza de 90% da potência, o que o limita a 1790 cv, prevendo-se que comece a ser testado com 100% da potência nas próximas duas a três semanas.

Numa pista pouco utilizada e por isso poeirenta, a bordo de um protótipo ainda sem launch control, o C_Two apenas conseguiu 2,33 segundos de 0-60 mph (96,6 km/h), bem acima dos 1,85 s que o construtor espera atingir. Se este valor não impressiona, já o mesmo não acontece com o tempo necessário para percorrer os primeiros 402 metros, que o Rimac devorou em 8,94 s, melhor do que os 9,4 s alcançados pelo Bugatti Chiron.

Depois de provar que vai ser capaz de bater o Chiron, Mate Rimac mostrou o que o C_Two pode fazer ao Porsche Taycan. Apesar de a Porsche deter 24% da empresa croata (a Hyundai/Kia controla 14%, com Mate a continuar a ser o maior accionista, com 47,7%), o C_Two e o Taycan enfrentaram-se numa prova de arranque. E se bem que o eléctrico mais potente tenha falhado o arranque, a realidade é que passou pelo Porsche como se ele estivesse parado.