A casa e o escritório do advogado e antigo mayor da cidade de Nova Iorque, Rudolph W. Giuliani — que foi também advogado do antigo presidente dos EUA Donald Trump — foram alvo de buscas esta quarta-feira. A notícia foi avançada pelo jornal The New York Times e acabou por ser confirmada pelo advogado de Rudy Giuliani, Roberto J. Castello. Também o jornal The Washington Post publicou posteriormente a notícia, citando uma “fonte conhecedora” do processo.

Segundo o The New York Times — que cita “três fontes próximas da investigação” —, as buscas do FBI aconteceram no âmbito da investigação às suspeitas sobre a relação de Rudy Giuliani com oligarcas e altas patentes ucranianas. Na mira dos investigadores estarão também as alegadas tentativas de influência de Giuliani junto da administração Trump, relativamente às políticas externas norte-americanas em relação à Ucrânia.

As autoridades suspeitam também da existência de uma teia de troca de favores com autoridades ucranianas, nomeadamente para obtenção de informações que pudessem comprometer o próximo candidato concorrente às presidenciais dos EUA, Joe Biden. Nada foi até ao momento provado, mas Giuliani está a ser investigado pela sua suposta ação como agente externo de Trump.

De acordo com duas fontes anónimas citadas pelo The New York Times, os investigadores federais que executaram o mandado de busca apreenderam aparelhos eletrónicos de Rudolph W. Giuliani. O jornal salienta o significado da emissão de um mandado de busca contra um advogado, ainda para mais tratando-se de um antigo advogado pessoal de um Presidente dos EUA.

Reagindo à notícia, que confirmou, o advogado de Giuliani — Robert J. Costello — chamou às buscas “intimidação e bandidagem legal”. Segundo Castello, Giuliani tinha-se já manifestado disponível para responder a quaisquer questões dos procuradores desde que não se relacionassem com comunicações confidenciais tidas com o antigo presidente dos EUA. “Porque é que se faria isto a alguém?”, ainda por cima a alguém com o longo currículo de Giuliani, insurgiu-se ainda o advogado.