*Em atualização

A Uber vai permitir que reserve um motorista em específico por uma hora. Ou seja, se tiver de ir a vários sítios nesse período de tempo consegue garantir que as viagens que efetua têm sempre a mesma pessoa ao volante. Esta é apenas uma das novidades que a empresa anunciou nesta quarta-feira, durante o evento Uber Go Get.

A opção Hourly vai ser implementada no serviço de mobilidade UberX e Portugal faz parte da primeira leva de países que vão poder usufruir desta nova possibilidade, a par da Holanda, Itália, Espanha, entre outros. A novidade vai permitir que os utilizadores reservem uma viagem por hora, usufruindo de um único motorista para toda a viagem e paragens que faça ao longo do caminho.

Entre as novidades para 2021, encontramos também o serviço Go Reserve, que permite planear e confirmar viagens até 30 dias de antecedência, selecionando o motorista que preferir ou que esteja coberto pela garantia de pontualidade. Esta opção será disponibilizada primeiro para mercados como o francês e o britânico, mas ainda não há certezas sobre quando chegará ao português

No segmento da mobilidade, há ainda espaço para uma opção já conhecida de quem reside em Portugal, o servicço Connect, que permite a qualquer utilizador usar a aplicação como servir de estafeta e enviar artigos para amigos ou familiares. Foi lançado no mercado português como um projeto piloto, mas vai chegar agora a mercados como a Holanda, Arábia Saudita, Londres ou Polónia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na área de negócio das entregas ao domicílio, em que a empresa opera sob a insígnia Uber Eats, a tecnológica vai lançar a opção Pick Up and Go, que permite aos utilizadores que estão a efetuar uma viagem pela Uber, perceber que restaurantes ficam a caminho e pedir ao carro para parar num deles para ir buscar uma refeição. Basta adicionarem uma paragem para recolher o pedido.

Se não quiser parar, mas quiser pedir que lhe vão entregar a refeição ao domicílio também vai poder fazê-lo. Vai ser possível fazer as compras e programar a entrega enquanto a viagem de Uber ainda está a decorrer.

A segunda novidade da Uber Eats vai permitir que os utilizadores façam encomendas aos restaurantes parceiros mesmo quando eles estão encerrados, estando assim na fila da frente quando o restaurante abrir. Além disso, vai ser possível efetuar vários pedidos de diferentes lojas e restaurantes numa só compra. Ou seja, só finaliza o pedido quando estiverem todas as compras asseguradas, mesmo que isso implique pedir cinco coisas em cinco parceiros diferentes, por exemplo. Isto não acarreta o custo de uma taxa de entrega adicional.

A partir de maio, a empresa também terá os Savings Hub, ou seja, um espaço onde os utilizadores poderão aceder a todas as ofertas, plataformas e descontos disponíveis. Além disso, a empresa também está a apostar no Uber Pass, que visa ajudar os seus memebros a poupar em viagens e refeições.