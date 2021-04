A UNESCO atualizou o seu guia educativo de Literacia Mediática e Informação com o objetivo de combater a desinformação sobre a pandemia nas plataformas da Internet.

Esta segunda edição do guia “Media and Information Literate Citizens: Think critically, Click Wisely” d a estudantes e professores em contextos formais e informais, para conseguirem detetar notícias falsas, numa altura em que a UNESCO e os seus parceiros reforçam o envolvimento crítico das pessoas na informação para o bem público e para combater a crescente desinfodemia.

O novo texto, ao contrário do antigo publicado há 10 anos, inclui conselhos no campo da inteligência artificial e da privacidade e enfatiza a luta contra o discurso de ódio, uma vez que os problemas nesta área, por parte de alguns fornecedores de conteúdos, tem vindo a ser recorrente.

O documento reflete as mudanças que afetam todos os meios de comunicação social e esclarece como as notícias e a informação podem ser manipuladas para criar desconfiança, divisão, intolerância e preconceito entre diferentes sociedades.

O plano prevê a compreensão dos modelos empresariais dos fornecedores de conteúdos, que podem contribuir para a propagação de conteúdos potencialmente nocivos através da sua arquitetura e algoritmos.

Trabalhamos para fazer da educação um instrumento indispensável para a formação, mas também contra rumores”, e agora “estamos mais conscientes do impacto da desinformação”, para a qual “a educação desempenha um papel crucial”, concluiu a diretora geral da UNESCO, Audrey Azoulay na apresentação do guia.

A literacia mediática recebeu um impulso vital durante a Conferência Geral da UNESCO em 2019, quando 193 países proclamaram a Semana Internacional dos Media and Information Literacy (MIL).

A 25 de Março de 2021, a Assembleia Geral da ONU adotou a resolução A/RES/75/267, cimentando ainda mais a urgência de assegurar a MIL para todos.

O lançamento da última edição do guia é considerado pela organização um passo significativo para acelerar o reforço do desenvolvimento da literacia mediática a nível mundial.