A equipa da Volkswagen Digital Solutions que se encontra em Portugal vai ser reforçada com o recrutamento de mais uma centena de profissionais, até ao final do ano, avança o Jornal de Negócios. As vagas disponíveis, para já, podem ser consultadas online e vão desde programadores de software a designers de produto, passando ainda por gestores de produto ou funções de suporte.

O hub do conglomerado alemão que se encontra a operar no nosso país integra actualmente duas centenas de colaboradores, de mais de 16 nacionalidades, mas o objectivo é mais do que duplicar o número de elementos da equipa. Este ano, serão recrutados mais 100 profissionais, a que se juntarão mais 150 até 2023, ano em que o hub tecnológico da Volkswagen em solo luso deverá ser composto por 450 pessoas.

A directora de Corporate Functions na Volkswagen Digital Solutions, Teresa Relvas, sublinha em comunicado que o investimento agora anunciado é “a confirmação de que a comunidade tech baseada em Portugal tem todo o potencial para responder aos grandes desafios da transformação digital do grupo”.

Recorde-se que um dos grandes desafios assumidos pela conglomerado germânico assenta, precisamente, na digitalização. Em Portugal, a actividade da Volkswagen Digital Solutions distribui-se por três áreas. Há o centro de desenvolvimento de software, o SDC:LX, e está igualmente operacional o MAN Digital Hub, que concebe produtos digitais para as áreas de logística, transportes e veículos comerciais para os camiões e autocarros da MAN. Finalmente, uma terceira unidade, chamada AMS (application management services), dedica-se ao desenvolvimento de suporte aplicacional e de software para as diferentes marcas do Grupo Volkswagen.