António Costa anunciou uma cerca sanitária em duas freguesias no concelho que mais preocupações inspira no país: Odemira. São Teotónio e Longueira/Almograve vão ficar com medidas muito restritivas e vai existir fiscalização e testagem diária obrigatória nas empresas desta região, onde se registam um maior número de casos de Covid-19 por 100 mil habitantes.

O mapa de risco do país implica também um recuo nos concelhos de Aljezur e Resende, mantém outros com as regras ‘antigas’ atualmente em vigor e coloca 27 em alerta devido ao aumento do número de contágios: para já avançam, daqui a uma semana logo se vê. Isto porque a avaliação da situação epidemiológica passa a ser feita de forma semanal (e não quinzenal, como até agora), mas mantém o mesmo método: após duas avaliações negativas haverá recuo nas medidas.

Cerca sanitária para 2 freguesias do concelho de Odemira

São Teotónio

Longueira/Almograve

Os 2 concelhos que recuam

Aljezur

Resende

Os 3 concelhos que mantém as regras anteriores

Miranda do Douro

Paredes

Valongo

Os 2 concelhos que mantém as regras anteriores mas podem mudar já na próxima semana

Carregal do Sal

Portimão

Os 3 concelhos que mantém as atuais regras (19/4) e não evoluem

Miranda do Douro

Paredes

Valongo

Os 27 concelhos em alerta porque subiram para mais de 120 casos por 100 mil habitantes

Alijó

Alpiarça

Arganil

Batalha

Beja

Boticas

Cabeceiras de Baixo

Castelo de Paiva

Celorico de Basto

Cinfães

Coruche

Fafe

Figueiró dos Vinhos

Lagos

Lamego

Melgaço

Oliveira do Hospital

Paços de Ferreira

Penafiel

Peniche

Peso da Régua

Ponte da Barca

Póvoa de Lanhoso

Tábua

Tabuaço

Vidigueira

Vila Real de Santo António

E os 7 concelhos que recuperaram

Rio Maior

Moura

Alandroal

Albufeira

Figueira da Foz

Marinha Grande

Penela