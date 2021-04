A SIVA, importador da Audi para Portugal, fez saber que as 40 primeiras unidades do novo Q4 e-tron destinadas ao mercado português foram pré-reservadas “em pouco menos de duas semanas”. Informa ainda que os clientes que depositaram 1500€ para serem os primeiros a receber o novo SUV eléctrico irão recebê-lo não em Junho, como foi inicialmente divulgado, mas sim “a partir do próximo mês de Julho”.

O Q4 e-tron é o primeiro Audi a recorrer à plataforma específica para veículos eléctricos do Grupo Volkswagen, a MEB (de Modularer E-Antriebs-Baukasten), apresentando-se em duas variantes de carroçaria (uma de estilo mais coupé, denominada Sportback), com um ou dois motores eléctricos (tracção traseira ou integral), duas capacidades de bateria (55 ou 82 kWh) e quatro níveis de equipamento.

Revelado oficialmente em meados de Abril, o SUV da marca dos quatro anéis vai estar disponível com potências que vão dos 125 kW (170 cv) do e-tron 35, a versão de entrada, aos 220 kW (299 cv) do Q4 Sportback e-tron 50 quattro, o topo de gama. Já quanto ao alcance entre visitas ao posto de carga, a autonomia varia entre os 520 km do Q4 e-tron 40 (204 cv/310 Nm com bateria de 82 kWh) e os 341 km do Q4 e-tron 35 (170 cv/310 Nm com bateria de 55 kWh), ambos montando apenas um motor eléctrico no eixo traseiro.

Os preços divulgados na passada semana inscrevem-se num intervalo entre os 44.814€ do e-tron 35 e os 59.411€ exigidos pelo Q4 Sportback e-tron 50 quattro (299 cv/460 Nm), cuja velocidade máxima está fixada nos 180 km/h.