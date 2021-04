Caos na estrada. Quem achou que uma rotunda no Kentucky era boa ideia?

O caos instalou-se em Rowan County, no estado norte-americano de Kentucky, por causa de uma nova rotunda construída na intersecção entre duas estradas: a Route 60, que liga as duas costas dos Estados Unidos, e a Route 801, uma estrada estadual. Na esperança de controlar o trânsito de 4.000 carros que passam nesta intersecção todos os dias, motivando muitos acidentes graves, o governo decidiu instalar uma rotunda. Mas a emenda foi pior que o soneto.

Nas estradas norte-americanas, as rotundas são uma coisa rara, por isso muitos condutores não sabem enfrentá-las. Alguns entraram na rotunda pela esquerda, acabando a conduzir em contramão, outros congestionaram o trânsito, pasmados perante a nova construção e sem saber como guiar, e os atrelados (a cidade fica perto de um lago e muitos habitantes têm barcos para explorar a região) e camiões trouxeram uma agravante à complexa tarefa de fazer uma rotunda na América.

Ora, desde o início da construção da rotunda que a população se demonstrou desagradada com o surgimento de uma rotunda no centro daquela intersecção, descrevendo o plano como uma perda de dinheiro. Mas a construção avançou à mesma porque um estudo de engenharia demonstrou que essa seria a alternativa mais viável e segura para promover velocidades mais baixas e diminuir os cruzamentos entre as estradas.

O resultado é o que se vê no vídeo que o utilizador “Recomemedur” colocado no YouTube e que se tornou viral: publicado a 25 de abril, já foi visto quase 450 mil vezes até às 10h desta quinta-feira. Entretanto, as imagens foram partilhadas um pouco por todas as redes sociais, incluindo numa página do Reddit chamada “r/IdiotsInCars” ou, em português, “Idiotas em Carros”. Na esperança de haver menos “idiotas em carros”, as autoridades publicaram um vídeo que explica como fazer uma rotunda. Também pode ser útil por cá.