Os deputados conseguiram contactar e convocar o presidente do grupo industrial ligado à construção Prebuild, uma das grandes empresas devedoras do BES/Novo Banco. A audição a João Gama Leão na comissão parlamentar de inquérito às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução está agendada para as 09h30 de 5 de maio.

O empresário era um dos “devedores” que os serviços do Parlamento estavam a ter dificuldades em contactar, por estar ausente a residir no Brasil. A Prebuild ligada ao setor da construção caiu em 2019 com dívidas de mais de 300 milhões de euros.

O outro devedor que ainda não terá sido possível convocar é Nuno Vasconcellos, o acionista da Ongoing, empresa que provocou perdas avultadas ao Novo Banco por incumprimento da dívida de mais de 500 milhões de euros. Vasconcellos, que através da Ongoing foi um dos maiores acionistas da Portugal Telecom e aliado de Ricardo Salgado nesta empresa, é um dos devedores mais mediáticos do Novo Banco. A Ongoing foi ainda proprietária do Diário Económico, jornal que foi declarado insolvente em 2016, deixando por pagar dívidas aos trabalhadores e fornecedores. Nuno Vasconcellos reside no Brasil onde é responsável por o jornal o Dia no Rio de Janeiro no qual é também colunista.

A agenda de audição da comissão de inquérito vai estar preenchida nos próximos dias.

Esta sexta-feira estão marcadas duas audições: de manhã é António Barão que foi sócio de várias imobiliárias que foram intermediárias na compra de imóveis pelo Fundo Anchorage no projeto Viriato (e que até à semana passada não tinha sido possível convocar). À tarde é a vez de Bernardo Moniz da Maia ligado também ao setor da construção e que está no top três dos maiores devedores do Novo Banco cujos créditos ficaram protegidos pelo mecanismo de capital contingente.

Na próxima semana, a 4 de maio, será ouvido Nuno Espírito Santo, antigo quadro do BES e responsável pela Finsolucia que disputou a carteira de imóveis do projeto Sertorius cuja venda gerou perdas de mais de 300 milhões de euros para o Novo Banco. No mesmo dia à tarde é chamado Eduardo Stock da Cunha, que foi presidente do Novo Banco entre 2014 e 2016, ano em que se demitiu, tendo sido substituído por António Ramalho.

No dia 5 está prevista à tarde a audição de Evgeny Kazarez, presidente do Conselho de administração da Nani Holdings, empresa criada pelo Fundo Lone Star para comprar o Novo Banco. O calendário tem uma audição agendada para sexta-feira, mas sem indicação de quem é o inquirido que deverá ser algum responsável da Oliver Wyman, empresa que atua como o agente de verificação independente das perdas e pedidos de injeção do Novo Banco ao Fundo de Resolução.