É o momento de assinalar os bons momentos e a dança, um movimento tão saudável quanto meditar. Por isso, este artigo é sobre a dança – mas não uma dança qualquer. Vamos falar sobre as danças que viralizaram pelo mundo inteiro e, depois, falaremos sobre uma dança que tem tudo que ver com uma pizza da Telepizza: a Kebab. Vamos a isto?

O ambiente é escuro e os ritmos são elétricos: eles rodopiam sobre si próprios, com os braços no ar e as mãos ligeiramente caídas. A iluminação permite-nos ver o essencial: as cabeças a pender ligeiramente para um lado, a atmosfera mística e hipnotizante. Mas não se prenda só por este ritmo, já lá chegaremos.

Comecemos por um outro ritmo, mais mexido e mais viral: não existe ainda uma boa explicação para justificar o sucesso da dança Milly Rock, tal como não existem palavras suficientes para explicar tudo o que nos causa boas sensações de imediato, mas o que é facto é que ninguém fica indiferente aos movimentos repetitivos e rápidos do que se tornou uma loucura à escala mundial. A sensação foi tal que, no verão de 2015, todos queriam imitar esta dança (ou podemos escrever “millyrocká-la”? – sim, acabámos de inventar um verbo e estamos a rir-nos). Os braços seguem de um lado para o outro, sempre acima da cintura, e giram freneticamente: desafiamos o leitor a ver uma pequena demonstração da dança e controlar a vontade de pôr-se de pé e divertir-se, a repetir tudo o que vê. Junte os amigos. Experimente.

E a inesquecível dança Harlem Shake, que nos faz expulsar do corpo qualquer tipo de negatividade que nos aflija? De certeza que se lembra e de certeza que, caso não tenha experimentado, quis experimentar. Ainda bem que a dança viralizou ao ponto de existirem incontáveis vídeos desta dança em todos os cantos da internet: é que é bom demais e faz bem à alma quando precisamos. Tudo começou com um vídeo de 35 segundos em que se via um grupo de quatro pessoas mascaradas a dançarem ao som de uma música do Dj Baauer. Não demorou muito até chegar a todos os cantos do mundo, a ser reproduzido por centenas de youtubers e visto por milhões de pessoas (sabia, inclusive, que na Austrália, um grupo de mineiros foi despedido por reproduzir a dança durante um turno de trabalho?). Se não for a dança a deixá-lo de sorriso na cara, será certamente a sua figura a tentar imitá-la. Por isso, faça-o em frente ao espelho em casa, na pausa do trabalho, ou num ato de espontaneidade, num dia em que esteja a sentir-se particularmente confiante: junte os amigos e experimente na rua.

Difícil é também não se deixar levar pelo som refrescante de Mood, do rapper 24kGoldn que, durante estes meses de confinamento, tanto nos alegrou. O convite daquele ritmo de verão é ganhador e chegue-se à frente a quem esta música não dá vontade de viver a vida num jeito mais leve. E chegue-se à frente também quem é capaz de ficar parado no mesmo sítio sem mexer nem pernas, nem braços quando vê os infinitos vídeos no Tik Tok com a dança especial que pôs o mundo a mexer-se. Teste a sua coordenação, é que, melhor do que a música, só mesmo imaginar-nos a repetir todos aqueles movimentos perto dos amigos, seja presencialmente ou à distância. Importa só que dance e experimente. Vamos lá!

O ambiente é escuro e os ritmos são elétricos: eles rodopiam sobre si próprios, com os braços no ar e as mãos ligeiramente caídas. A iluminação permite-nos ver o essencial: as cabeças a pender ligeiramente para um lado, a atmosfera mística e hipnotizante. Não é de agora e muito menos viralizou na era de internet. Falamos da Sufi Whirling (ou Sufi turning), uma dança tradicional turca com cerca de 800 anos – mas ninguém duvida que os dervixes rodopiantes certamente sabiam o que estavam a fazer. Quisessem eles fazer um upload no YouTube com estes movimentos em pleno século XXI e era ver mãe, pai, amigos e avós a imitarem a dança sagrada sufista.

Sagrado será também o momento em que assistir aos vídeos desta belíssima tradição enquanto partilha com os amigos outros sabores do médio oriente (se é para ser a sério, tornemos o momento coerente) como a pizza Kebab da Telepizza, uma explosão de sabores que deixa todos nós a querer mais. É que se um kebab já é bom, imagine a massa da Telepizza com molho de tomate e orégãos e topping para pizza, frango marinado, carne de vaca, tomate cherry e um ziguezague de molho kebab?

Agora, atente nisto que lhe escrevemos: ligue aos amigos, agarre no telefone e coloque qualquer vídeo dos dervixes rodopiantes que encontre. E depois encomende a pizza Kebab. Vão faltar-lhe as palavras para explicar a sensação de alegria imediata que o seu paladar sentirá à primeira dentada. Resta-nos aconselhá-lo: experimente, que o difícil vai ser resistir. E depois sim, dance.