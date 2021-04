A próxima edição (11ª) do festival de música Bons Sons, que antes da pandemia da Covid-19 acontecia anualmente na aldeia de Cem Soldos, em Tomar, voltou a ser adiada. O festival já não se pôde realizar em 2020, devido à situação pandémica, e volta agora a ser adiado de 2021 para 2022. Porém, além da pandemia da Covid-19 também “há razões bem mais positivas que justificam este adiamento”, informa a organização em comunicado.

Já existem datas marcadas para a realização do festival em 2022: 12, 13, 14 e 15 de agosto. No comunicado, a organização adianta que “por um lado”, devido à pandemia, “há a consciência de que não estão reunidas as condições para realizarmos o Bons Sons da forma como o conhecemos, como o vivemos e como consideramos que um festival desta natureza e neste local deve ser”. Por outro lado, porém, “serão realizadas em 2021 as tão ansiadas obras de requalificação do largo (Largo do Rossio) e do centro de Cem Soldos – área ocupada pela quase totalidade do recinto do Bons Sons”.

Esta requalificação significa o aumento da qualidade de vida das pessoas que habitam e que visitam a aldeia, melhorias nas infraestruturas, no saneamento básico e drenagem de águas, na pavimentação de vias e áreas de lazer, na iluminação/eletricidade, no mobiliário urbano, na circulação das pessoas e dos automóveis e na organização do estacionamento”, vinca a organização.

Para os responsáveis pelo festival, “o Projeto de Requalificação do Largo do Rossio e das áreas adjacentes, a cargo da Câmara Municipal de Tomar, é uma aposta na cultura, no interior do país, na música portuguesa, no voluntariado, nas aldeias, nos projetos sustentáveis e nas comunidades ativas como é o caso de Cem Soldos, que cria um festival com 80% de receitas próprias e que permite um significativo impacto sócio-económico e mediático na aldeia, na cidade e na região”.

Assim, e ainda que “com a consciência de que este é um período muito difícil e duro para artistas, técnicos e para todas pessoas que trabalham na área da cultura”, a organização do festival acredita que sairá “desta fase” com mais vigor. “Em 2022, regressamos mais fortes e mais próximos que nunca, para viver a aldeia de sempre mas ainda mais atrativa, com uma nova moldura, mais qualidade de vida, mais confiança, recebendo ainda melhor todos aqueles que a visitam – uma renovada Cem Soldos por descobrir, habitando as ruas”.

Aos portadores de bilhetes para a 11ª edição do festival — que estava inicialmente agendada para o verão de 2020 — a organização deixa a seguinte mensagem: “Os bilhetes já adquiridos são válidos para 2022. No entanto, se por algum motivo alguém não puder estar presente, deve contactar-nos através do e-mail bilhetes@bonssons.pt entre 16 de agosto e 2 de setembro de 2021, de acordo com a legislação. Outras dúvidas e questões sobre este assunto podem ser também enviadas para o mesmo e-mail”.

Os organizadores terminam o comunicado agradecendo “todo o apoio, amor e força que temos recebido do público, bem como de artistas, técnicos, agentes, parceiros, serviços da região, fornecedores, imprensa e toda a comunidade que vive o organiza o BONS SONS”.