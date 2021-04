Hamnet, de Maggie O’Farrell, vai ser publicado em Portugal no início deste mês de maio, pela Relógio d’Água, adiantou fonte editorial.

O romance, inspirado na vida e morte do único filho de William Shakespeare, Hamnet, venceu o Women’s Prize for Fiction em 2020, no Reino Unido, e o National Book Critics Circle Award, na categoria de “Ficção”, em março passado, nos Estados Unidos da América. Escapou, porém, à nomeação para o Booker Prize de 2020, tendo sido uma das ausências mais notadas pela crítica britânica na edição do ano passado.

Hamnet conta a história do único filho de William Shakespeare, cuja morte precoce, que no livro se deve à Peste Negra, terá inspirado uma das peças mais famosas do dramaturgo inglês, Hamlet. Além do filho de Shakespeare, o livro tem como personagem principal a mulher do próprio autor, Agnes, figura peculiar que serviu a O’Farrell para tratar temas como o luto, a dor e a perda, o amor, a maternidade e até o preconceito contra as mulheres.

Por altura do anúncio da atribuição do Women’s Prize, a presidente do júri de 2020, Martha Lane Fox, destacou que a obra expressa “algo de profundo sobre a experiência humana, que parece ser tanto extraordinariamente atual como duradouro”. Colette Bancroft, que integrou o painel de 21 críticos que escolheram os vencedores da edição de 2020 dos National Book Critics Circle Awards, anunciados em março deste ano, descreveu o romance como “um estudo transcendente e maravilhoso do luto e da arte”.

Para a editora portuguesa, trata-se de “uma das mais importantes obras literárias deste início do século XXI”.

Maggie O’Farrell, de 48 anos, tem oito romances publicados, quatro dos quais em Portugal (não contando com Hamlet) pela Presença, e um livro de memórias. Este último Estou viva, estou viva, estou viva, foi editado em 2018 pela Elsinore.