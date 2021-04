A americana Kathryn Mayorga, que alega ter sido violada por Cristiano Ronaldo em 2009 num hotel em Las Vegas, exige ser ressarcida em mais de 64 milhões de euros pela “dor e sofrimento” a que foi exposta no passado, assim como por aquela a que será no futuro, avança o jornal britânico “The Mirror”.

Segundo o mesmo jornal, documentos judiciais detalham as quantias que a ex-modelo pretende: o equivalente a 18 milhões de libras pela “dor e sofrimento passados”, 18 milhões de libras pela “dor e sofrimento futuros” e ainda uma quantia igual por danos punitivos. Com despesas inerentes ao processo e honorários jurídicos no valor de 2,5 milhões de libras, no total, a americana exige ao jogador português que a indemnize em 56,5 milhões de libras, o que equivale a 64,4 milhões de euros.

Ronaldo sempre negou todas as acusações, afirmando: “A violação é um crime abominável e vai contra tudo o que sou e em que acredito”.

A ex-modelo terá assinado em 2010 um acordo de sigilo extrajudicial, recebendo em troca cerca de 325 mil euros. Mas, há cerca de três anos, Mayorga avançou com um processo num tribunal de Las Vegas, dizendo que tinha sido coagida a assinar esse acordo e que estava “mentalmente incapacitada”.