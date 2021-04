Sabe os móveis dos seus pais que são os mesmos desde que eles casaram mas que acabam por tornar a decoração da casa algo monótona? Neste artigo não é disso que falamos, mas sim de algo muito mais vasto e interessante – e esteticamente mais atraente. Falamos da possibilidade de escolher móveis e produtos sustentáveis que tenham um ciclo de vida circular. O que é que queremos dizer com isto? Passamos a explicar já de seguida e, no final, até partilhamos dicas de como contribuir para essa circularidade, ou seja, para a eliminação de resíduos e a utilização contínua de recursos. Mas, antes, importa perceber a importância de alterarmos por completo a forma como olhamos para um simples móvel.

Se por um lado chegámos coletivamente a um ponto em que queremos que as casas reflitam o nosso estado de espírito e tenham uma decoração vibrante e atual, por outro, não podemos – sob pena de esgotar os recursos do planeta – comprar e deitar fora vezes sem conta. Reduzir, reutilizar e reciclar (assim mesmo, por esta ordem) são, pois, os três verbos que cada vez mais temos de conjugar no nosso dia a dia a bem da sustentabilidade ambiental. A começar logo quando decoramos as nossas casas. Reduzir a quantidade de produtos que compramos (e escolher em função da sua pegada ecológica) é crucial, da mesma maneira que o são a sua reutilização máxima e reciclagem total, esta última quando já não há outra alternativa de utilização possível.

A estes três R há ainda quem acrescente outros dois: recusar e repensar. Isto porque há que ter a coragem de rejeitar produtos (e estilos de vida) que ponham em causa o equilíbrio do planeta. É ainda imprescindível que se reinvente a maneira como vivemos num mundo de recursos finitos, contribuindo, assim, para uma economia circular.

IKEA – a circularidade posta em prática

Quem tem vindo a repensar toda a sua estratégia com vista a garantir a circularidade é a IKEA, que todos os dias explora novas maneiras de a tornar não só uma meta da empresa, como também uma prática mais simples e relevante para todos. Com o objetivo de se tornar o seu negócio circular até 2030, a preocupação da IKEA começa logo na intenção de criar produtos com base no conceito de design circular, isto é, possíveis de reutilizar, reparar e reciclar. Quanto às matérias-primas, também estas devem ser exclusivamente renováveis e recicladas, sendo que muitas delas não são mais do que otimização de outras produções ou materiais reciclados.

Ao mesmo tempo, a marca/empresa compromete-se a apoiar os clientes a comprar, cuidar e doar produtos. Em 2019, a IKEA conseguiu dar uma segunda vida a 47 milhões de produtos, 38 milhões dos quais foram revendidos através da secção de oportunidades das suas lojas. Também as embalagens de mais de 9 milhões de produtos foram recuperadas de forma a voltarem à loja para venda. Além disso, a empresa estimula a continuidade do ciclo de vida de cada produto, disponibilizando peças suplentes e acessórios através do serviço de pós-venda, sendo que nalguns países estão ainda a ser testadas soluções de reparação de produtos usados. E para que o círculo se reinvente continuamente, a empresa encontra-se a avaliar novos modelos de negócio, como o leasing. Tudo para que a vida de cada produto se prolongue o mais possível.

Seja circular também

Para pôr em prática uma filosofia de vida circular, siga as nossas sugestões e prolongue a esperança de vida dos produtos lá de casa:

Camas que esticam – Na hora de mobilar o quarto das crianças opte por camas extensíveis, como a MINNEN, que acompanha as várias fases de crescimento, já que é extensível até aos dois metros de comprimento. Além disso, pelo menos 50% deste produto é feito a partir de materiais renováveis. E no fim, quando a cama já não for necessária, pode ser usada por outra criança da família ou ser vendida em segunda mão.

Reparar e renovar - LISABO 5 fotos

Sofá velho vira novo – Os sofás revelam bem o uso que lhes é dado, mas quando se trata de sofás com capas amovíveis e laváveis é muito fácil pô-los como novos. É o caso do sofá VIMLE, cujas capas podem ser lavadas na máquina e, se estiverem irrecuperáveis, podem ser substituídas por capas novas. Além disso, é possível acrescentar módulos para acompanhar as necessidades da família, sem ter de trocar de sofá.

Madeira duradoura – Envernizar ou pintar os móveis de madeira não só contribui para aumentar a sua durabilidade, como para conferir uma aparência nova a mesas, cadeiras ou sistemas de arrumação, como o armário IVAR, feito em pinho maciço, um material natural, 100% renovável e que fica ainda mais bonito com o passar do tempo.

Reparar e renovar – Para favorecer a circularidade é importante escolher móveis fáceis de desmontar, facilitando a opção de reparação e renovação, como é o caso da mesa LISABO, que além de ser desmontável, é ainda feita com materiais duradouros e resistentes, sem nunca perderem o seu aspeto leve e artesanal.