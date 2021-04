Uma mulher de 51 anos foi detida pela polícia alemã por suspeitas de estar envolvida na morte de quatro pessoas num hospital perto de Berlim. Há uma quinta pessoa gravemente ferida. Os crimes terão sido cometidos na quarta-feira ao início da noite: as vítimas foram encontradas por volta das 21h em várias salas da Clínica Oberlin, um hospital ortopédico em Potsdam.

A suspeita é funcionária do hospital e terá atacado as cinco pessoas com uma faca. Todas as vítimas eram utentes do hospital e alguma delas tinham deficiências físicas que as obrigavam a estar sob apoio respiratório. Após ter cometido os ataques, a mulher ter-se-á dirigido para casa, onde informou o marido de que tinha matado pessoas naquele dia. Foi o próprio marido quem alertou as autoridades.

Desde quarta-feira que os alemães estão a depositar velas, flores e outras homenagens às vítimas do ataque à porta da clínica, que também funciona como residência para pessoas com deficiência. A polícia tem passado as últimas horas no local para averiguar os contornos do crime e os motivos que terão levado esta mulher a atacar os pacientes. As autoridades descreveram os ferimentos das vítimas como sendo de “extrema violência”.

A clínica emitiu um comunicado de imprensa esta quinta-feira — o primeiro desde os ataques — dando as condolências às famílias das vítimas, mas também aos residentes sobreviventes do hospital, e desejou as melhoras ao utente ferido com gravidade. O espaço abriga 5.000 pacientes (entre residentes e utentes do centro de dia) e acompanha outros 17.200 por ano. Tem 300 funcionários.