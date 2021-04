A população das grandes cidades é um sortido imprevisível. De origens, idades, profissões, rendimento. De formas, feitios, maneiras de pensar, vestir e encarar a vida. Encontramos pessoas com estilos de vida e personalidades diametralmente opostas a viver no mesmo bairro. Na mesma rua. No mesmo prédio. Mas, no fim do dia, todas elas precisam de ter comida no frigorífico e na despensa.

As lojas Minipreço – que cobrem o território nacional como as de nenhuma outra insígnia – são, por isso, um fator aglutinador. Perante a necessidade de comprar uns legumes para uma sopa, atum para uma salada ou chocolate para uma sobremesa, esbatem-se quaisquer diferenças entre cidadãos. O Presidente da República, a vizinha do rés do chão direito, a simpática Dona Antónia, o aspirante a Mr. Olympia, a CEO de uma multinacional ou a influencer digital tornam-se todos, apenas e só, clientes Minipreço.

A proximidade é o foco essencial das lojas Minipreço. Estar cada vez mais perto, chegando cada vez mais longe. Mas não é o único. Assegurar a qualidade e diversidade do que nelas se encontra também, privilegiando os produtores nacionais e combinando a oferta entre as marcas de fabricantes e uma renovação da marca própria que resulta de um trabalho intenso de investigação e desenvolvimento. Esse trabalho contempla não só a criação de produtos de valor acrescentado – regionais, biológicos, com redução de açúcar ou sal –, como envolve uma nova abordagem em termos de design, packaging e, consequentemente, posicionamento.

Importante, também, é a constante otimização do sortido de cada loja, tendo em conta a sua localização: clientes diferentes, necessidades diferentes, oferta diferente. Se a influencer digital não passa sem o seu óleo de coco, a Dona Antónia prefere óleo vegetal para fritar os melhores rissóis do bairro. O Minipreço adapta-se ao perfil de cada um deles e às necessidades médias de cada região – por exemplo, é mais provável haver procura de granola biológica nas grandes cidades do que no interior do Alentejo.

Por outro lado, não podemos ignorar o momento que vivemos. A pandemia de Covid-19 ainda se faz sentir e tem trazido lições importantes para esta área de negócio. O Minipreço aprendeu e aprende com elas. O alargamento do comércio eletrónico está em curso – afinal, estar próximo também pode ser estar à distância de um clique. Em www.minipreco.pt.