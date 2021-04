O bom gosto vale ouro, mas isso não significa que o ouro seja sinónimo de bom gosto. No caso das criações da Caviar, uma empresa russa que se celebrizou pelas extravagantes customizações de iPhones, parece que o entendimento não será bem esse, a avaliar pela última edição limitada que a Caviar está a comercializar. Chama-se “Model Excellence 24K” mas, na realidade, trata-se de um Tesla Model S Plaid capaz de ofuscar qualquer um à sua passagem. Não pelas suas prestações, mas sim por estar “carregadinho” de ouro de 24 quilates.

Uns acharão que o resultado final é interessante, outros poderão pensar que não havia necessidade. Certo é que este é o Tesla mais caro do mundo, custando a módica quantia de 300 mil dólares, quando o modelo que lhe serve de base, nos Estados Unidos da América, custa 118.490 dólares. Para efeitos de comparação, um Model S Plaid+ (o topo de gama) não vai além dos 165 mil dólares, já repleto de equipamento e de extras.

Serão produzidos apenas 99 exemplares, para manter a exclusividade deste produto onde praticamente tudo o que reluz é ouro. Isto porque embora vários componentes sejam duplamente revestidos com ouro de 24 quilates por meio de electrodeposição, outros apontamentos são apenas dourados. A empresa especifica que a grelha do radiador (Thunderball) e os discos (Ecstasy of Gold) recebem o duplo “banho” de ouro, o mesmo acontecendo com uma série de pormenores exteriores e interiores. As saias laterais, os retrovisores e elementos dos pára-choques traseiro e dianteiro contrastam com o preto da carroçaria e esse “esplendor” é transferido para o interior, através de vários detalhes a ouro puro (999) no volante, tablier e consola.

No vídeo promocional, que pode ver abaixo, vê-se que o Tesla que passar pelas mãos dos técnicos da Caviar poderá ser equipado com um iPhone 12 Pro de 128GB, igualmente de edição limitada a 99 unidades, disponível em preto ou dourado. O primeiro custa 6150 dólares e o segundo 6600 dólares.

De recordar que, originalmente, o Tesla Model S Plaid impressiona pelas prestações e autonomia. Três motores eléctricos debitam 1020 cv, potência passada às quatro rodas que impulsiona a berlina norte-americana até aos 322 km de velocidade máxima, depois de cumprir o sprint de 0 a 100 km/h em 2,1 segundos. A autonomia estimada em WLTP é de 628 km e as entregas, em Portugal, estão previstas para o primeiro trimestre de 2022, por valores a partir de 120.990€. Quem preferir Caviar, só tem de seguir este link.