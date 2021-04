O Papa Francisco tem a intenção de visitar Fátima em 2023 e marcar presença na Jornada Mundial da Juventude, que está agendada para esse mesmo ano em Lisboa. A confirmação veio do chefe da Igreja Católica e foi transmitida esta quinta-feira ao Cardeal D. António Marto, como relata a página da Diocese Leiria-Fátima.

O próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já tinha avançado em março que o Papa Francisco lhe tinha confirmado numa audiência privada na Cidade do Vaticano o plano de visitar Portugal dentro de dois anos. A última vez que o Papa Francisco esteve no país foi em 1917, por ocasião do Centenário das Aparições.

Desta vez, foi a António Marto que o chefe da Igreja Católica confirmou essa intenção, também durante uma audiência privada. Em nota enviada ao gabinete de comunicação do Santuário, o cardeal avançou: “Ao longo da nossa conversa, que durou cerca de 30 minutos o Santo Padre explicitou-me a sua vontade de, nessa ocasião, também peregrinar a Fátima”.

António Marto classificou o encontro no Vaticano como “muito cordial”. O cardeal diz ter agradecido ao Papa pelo “testemunho de esperança e encorajamento neste momento difícil que o mundo atravessa” e ter expressado uma “profunda estima pela sua pessoa”. Os dois também conversaram sobre os efeitos da pandemia na vida da Diocese e do Santuário de Fátima.