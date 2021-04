O parlamento português aprovou esta quinta-feira um voto de pesar pelas vítimas das cheias de abril em Timor-Leste, que fizeram dezenas de mortos e centenas de desalojados na capital, Díli. O voto, apresentado pela comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, foi aprovado por unanimidade.

Estas são já consideradas as piores cheias que o país conheceu nos últimos anos, provocando graves danos humanitários e materiais à população de Timor-Leste, merecendo destaque entre a comunidade internacional, saudando-se a pronta disponibilização de ajuda humanitária por parte do Governo português, da União Europeia e das Nações Unidas”, lê-se no texto.