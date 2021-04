O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu instaurar um processo disciplinar a Pedro Pinho, o agente acusado de agredir um repórter de imagem da TVI na sequência do jogo do FC Porto em Moreira de Cónegos, na passada segunda-feira. Além disso, Pedro Pinho vê ainda a licença de agente desportivo ser suspensa preventivamente por 20 dias, o prazo máximo previsto nos regulamentos.

A decisão do Conselho de Disciplina da FPF surge depois de uma deliberação da Secção Profissional, a 28 de abril, de acordo com a TVI, tendo como objeto as alegadas agressões de Pedro Pinho ao repórter de imagem do canal de Queluz de Baixo presente no local. O plenário de juízes da Federação determinou então a medida cautelar de suspensão preventiva da licença de agente desportivo pelo prazo de 20 dias, o período máximo que é permitido pelos regulamentos. O processo foi enviado esta quinta-feira para a Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que vai agora realizar toda a instrução do processo.

(em atualização)