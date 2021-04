A ponte móvel de Leixões, em Matosinhos, que está encerrada ao trânsito automóvel e pedestre desde dia 30 de março e que “previsivelmente” reabriria na sexta-feira, vai continuar fechada durante mais três semanas, anunciou esta quinta-feira a administração portuária.

A 30 de março, a ponte móvel encerrou para trabalhos de manutenção, nomeadamente para a mudança do cilindro do lado norte/nascente e da rótula sul/nascente (única que ainda não tinha sido substituída), trabalhos que já foram realizados e “com sucesso”, disse o presidente da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), Nuno Araújo, em conferência de imprensa.

Não obstante os trabalhos efetuados, durante os testes finais foi detetada uma anomalia no cilindro norte/poente que obrigará à substituição de umas das suas rótulas, operação sem a qual não é possível concluir sobre a génese da patologia que impede o normal funcionamento desta infraestrutura”, explicou.

Perante esta nova anomalia, a APDL decidiu substituir “de imediato” a peça em causa e afinar o respetivo sistema hidráulico que aciona o funcionamento dos cilindros, referiu.

Nuno Araújo acredita que com esta diligência ficará reposta a normalidade, podendo a ponte reabrir dentro de três semanas.

Desde a sua inauguração, em julho de 2007, a ponte sofreu quatro avarias, nomeadamente em 2013, 2018, 2019 e 2020 associadas à “gripagem” prematura das rótulas principais de movimentação dos tabuleiros.