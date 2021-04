Os portugueses são os cidadãos da União Europeia que mais defendem o reforço da parceria com África, com 94% dos inquiridos a dizerem que concordam ou tendem a concordar com um estreitamento da cooperação, revela um inquérito do Eurobarómetro.

O inquérito esta quinta-feira divulgado pela Comissão Europeia revela que uma grande maioria dos europeus reconhece que “a UE deveria reforçar as suas parcerias com os países africanos para criar empregos e assegurar o desenvolvimento sustentável nos dois continentes”, com 29% dos inquiridos a responderem que concordam em absoluto e 52% a indicarem que “tendem a concordar”.

Entre os 27 Estados-membros, Portugal é o país onde se regista um maior apoio a esta ideia, com 26% dos inquiridos totalmente de acordo e 68% maioritariamente de acordo, para um total de 94% de respostas favoráveis, enquanto só 2% discordam e 4% não sabem ou não respondem.

A seguir a Portugal, Chipre e Espanha são os outros Estados-membros onde se verifica um maior apoio ao reforço da parceria UE–África — em ambos os casos com 89% de inquiridos “totalmente de acordo” ou que “tendem a concordar” —, enquanto no extremo oposto da lista estão Letónia, Bulgária e Estónia, mas mesmo nestes casos com uma maioria de respostas positivas (o valor mais baixo regista-se na Estónia, mas ainda assim é de 56%).

O Eurobarómetro, realizado entre novembro e dezembro de 2020, revela também que os portugueses continuam a ser os maiores entusiastas da cooperação para o desenvolvimento, com nada menos de 99% dos inquiridos a considerarem que é “muito” (46%) ou “razoavelmente” (53%) importante a UE associar-se aos países terceiros para reduzir a pobreza no mundo, uma ideia que, em média, merece o apoio de 88% dos europeus.

De acordo com a Comissão Europeia, a UE e os seus Estados-membros continuam a ser os primeiros doadores a nível mundial em matéria de ajuda pública ao desenvolvimento, com os dados preliminares da OCDE a indicarem que, em 2019, a União contribuiu com 75,2 mil milhões de euros, mais de metade (55%) do total de ajuda pública ao desenvolvimento.