Samantha Power, ex-embaixadora norte-americana nas Nações Unidas, foi esta quarta-feira confirmada pelo Senado na liderança da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

Power, que serviu no Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca durante o primeiro mandato do ex-presidente Barack Obama, reagiu de imediato à confirmação, através das redes sociais, manifestando-se “cheia de energia” para começar a trabalhar na USAID, “cujo trabalho em todo o mundo nunca foi tão vital”.

Confirmed! Thank you everyone for your support these last months—I’m so grateful for this bipartisan vote of confidence from the Senate, and so energized to be joining the incredible @USAID team to get big things done. The Agency’s work around the world has never been more vital. pic.twitter.com/bUuDZQgFZC

— Samantha Power (@SamanthaJPower) April 28, 2021