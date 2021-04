A ligação do Sporting à Liga dos Campeões de futsal (durante largos anos UEFA Futsal Cup) está prestes a fazer duas décadas na próxima temporada mas teve apenas o epílogo mais desejado após três finais perdidas na época de 2018/19, quando os leões ganharam no Cazaquistão ao anfitrião Kairat Almaty e conseguiram pela primeira vez sagrar-se campeões europeus. Nessa fase, os leões tinham conseguido chegar à Final Four quatro vezes em cinco temporadas, numa demonstração de superioridade também no plano internacional; depois, a seguir ao sucesso, veio a deceção: num grupo que aparentava ser mais acessível até na teoria, o conjunto de Alvalade perdeu com os russos do Tyumen e falhou a presença nas decisões. Ficou a lição, até para a nova temporada.

Com o novo modelo da competição, onde Portugal passa a colocar duas e não apenas uma equipa, Sporting e Benfica conseguiram qualificar-se sem grandes problemas para a Final Eight mas sabiam que teriam logo pela frente jogos que teriam um grau de dificuldade de uma decisão. Mais do que isso, e sobretudo no caso da equipa verde e branca, encontraria um conjunto do KPRF sem a história ou tradição dos restantes na competição mas que conseguiu ser campeão russo e que no ano passado acabou a Final Four na terceira posição. Como tinha ficado bem evidente com o Tyumen, cada vez as formações estão mais evoluídas, mais competitivas e mais conhecedoras destes certames europeus. E essa seria a grande dificuldade do Sporting em Zadar.

Depois da derrota no prolongamento do Benfica na véspera com o Kairat Almaty, por números que não refletem em nada o que se passou no encontro que poderia ter conhecido uma história bem diferente (6-2), o Sporting ganhou ao KPRF de Moscovo, tendo agora pela frente os espanhóis do Inter FS, que ganharam por 3-0 esta tarde aos também russos do Ugra e vão defrontar os leões pela quarta vez nas últimas cinco temporadas, depois das finais ganhas pelo então conjunto de Ricardinho em 2017 (7-0) e 2018 (5-2) e das meias-finais conseguidas pela formação orientada por Nuno Dias em 2019 (5-3). Na outra meia-final o Barcelona vai defrontar o Kairat, curiosamente o outro encontro da Final Four de 2019 que acabou com a primeira e única vitória leonina.

A história deste último jogo dos quartos, essa, ficou sobretudo resumida a primeira parte. E que primeira parte, num fantástico duelo de futsal onde os lances de estratégia acabaram por ser determinantes no resultado: o Sporting saltou para a liderança ainda antes do segundo minuto com um golo de Cavinato, Niyazov (9′) e Asadov (15′) conseguiram a reviravolta também no seguimento de bolas paradas (o 2-1 numa jogada fabulosa a partir de uma reposição lateral), Cavinato (21 segundos depois do golo russo) e Rocha (16′) recolocaram de novo a equipa verde e branca na frente, num duelo eletrizante que teve mais golos sozinho em 20 minutos do que todas as restantes primeiras partes juntas dos outros três jogos da Final Eight realizada na Croácia.

No segundo tempo, o ritmo do encontro foi menor, com o Sporting a dar prioridade à organização defensiva e às saídas em transições e o KPRF a apostar mais no ataque. Os minutos foram passando sem mais golos, entre boas defesas de Guitta e algumas oportunidades falhadas pelos leões em boa posição, até o conjunto russo apostar no guarda-redes avançado, mudando em definitivo as características do encontro mas chocando contra a muralha verde e branca de uma das melhores equipas a travar situações de 5×4. Os leões garantiram mesmo a vitória por 3-2, aumentando para 36 o número de jogos sem derrotas na presente temporada (33 vitórias e três empates, todos na fase regular do Campeonato, com a vitória na final da Taça da Liga pelo meio).