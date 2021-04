A TAP veio desmentir a “anulação” dos contratos de venda e leaseback realizados com a Grounforce e que, segundo o acionista privado da empresa tinham sido anulados pelo conselho de administração.

Os contratos de compra de equipamento de handling, e que permitiram a entrada de 6,9 milhões de euros na empresa para pagar salários, “são válidos e eficazes e a decisão de os considerar nulos emitida por uma das partes não tem força legal.” A transportadora sublinha por isso que a Groundforce está obrigada ao pagamento da primeira prestação do contrato de aluguer do equipamento até amanhã, data que em se vence a primeira prestação (que será de 450 mil euros).

Num longo comunicado em reação ao anúncio feito por Alfredo Casimiro, o acionista privado da Groundforce, a TAP manifesta surpresa e estupefação perante o comunicado feito pela Pasogal. E desmente que o conselho fiscal da empresa ou o auditor tenham emitido opinião no sentido da qualquer nulidade do contrato de compra e venda ou do contrato de aluguer dos equipamentos, como argumentou Casimiro.

Acrescenta ainda que os administradores que a representam na Groundforce foram impedidos de votar na reunião desta quarta-feira em que, segundo Casimiro, os referidos contratos foram anulados. Esse impedimento, sustentado num “pretenso conflito de interesses” (que segundo a companhia não existe) teria como objetivo possibilitar “o Conselho de Administração da Groundforce tomar (de forma inválida) uma deliberação no sentido de se desvincular dos contratos celebrados”.

A TAP avisa ainda que por em causa a “validade e eficácia dos mencionados contratos sem qualquer fundamento válido é extremamente prejudicial, inclusivamente para a própria viabilidade financeira da Groundforce”. Isto porque a invalidação dos referidos contratos “implicaria a restituição imediata pela Groundforce à TAP do montante pago pela aquisição dos equipamentos, sendo notório que a Groundforce não tem, atualmente, condições de o fazer”.

A operação realizada em março deste ano, sob enorme pressão face ao atraso no pagamento dos salários dos trabalhadores da Grounforce, passou pela venda à TAP dos equipamentos por 6,9 milhões de euros, seguida de um contrato de arrendamento desse material (leaseback) à empresa para esta continuar a prestar os serviços de handling à transportadora. Esta terça-feira, o presidente e acionista privado da Groundforce informou os sindicatos de que iria anular os contratos com base em pareceres do conselho fiscal e do auditor, elaborados já depois do acordo ter sido aprovado, que apontaram para a nulidade do mesmo.

O argumento invocado por fonte oficial da Pasogal, que não divulgou os pareceres é o de que estes consideraram a venda do equipamento da Groundforce correspondia ao esvaziamento do ativo operacional da empresa que a colocaria em situação de falência. Também o valor das rendas a pagar à TAP pelo aluguer do equipamento, cerca de 450 mil euros por mês, era contestado.

Num comunicado emitido ontem à noite, a Pasogal manifestava vontade de “manter e desenvolver uma relação saudável com a TAP”, como aconteceu até 2019. A transportadora esclarece, no entanto, que ao “contrário do que se pode eventualmente depreender do comunicado ontem emitido pela Groundforce, não se iniciaram quaisquer negociações com a TAP com vista “a refazer os contratos” e a TAP não encontra qualquer justificação para que essas negociações devam acontecer”.