A vacina contra a Covid-19 da CureVac, uma biofarmacêutica alemã, pode ser aprovada pela Agência Europeia do Medicamento nos próximos dois meses, revelou o presidente do Infarmed, Rui Ivo, em entrevista ao Público. E há outras duas que também já estão a ser avaliadas: a solução da norte-americana Novavax, com quem a Comissão Europeia já entrou em negociações, e a vacina russa Sputnik, que ainda não tem qualquer processo aberto.

Questionado sobre se a Comissão Europeia não beneficiaria se criasse mecanismos que previssem a quebra de patentes perante as falhas de contrato com as farmacêuticas, Rui Ivo considerou que neste caso particular “a questão principal não se resolveria por essa medida”, uma vez que o problema que se verificou com a entrega de vacinas está relacionado com a capacidade de produção. E para esse problema já se está a investir numa solução: financiamentos para aumentar a capacidade instalada dentro da União Europeia.

Rui Ivo garantiu ao Público que todas as informações relativas às vacinas — incluindo os dados sobre os eventos tromboembólicos associados às vacinas da AstraZeneca e da Johnson & Johnson — estão a ser partilhadas com toda a população. “Vamos continuar a proceder desta forma muito transparente de partilharmos a informação, sendo que o mais importante é estarmos cientes de que as autoridades estão sempre a acompanhar”, garantiu o presidente do Infarmed.

De qualquer modo, Rui Ivo também ressalva que a notificação de reações adversas relacionadas com as vacinas obedece a um “padrão de normalidade”, sendo proporcionais ao número de doses administradas para cada marca. Com a vacina da Pfizer houve 3.554 reações adversas entre 1,94 milhões de doses administradas, houve 903 notificações entre 625 mil doses da AstraZeneca e 260 notificações de reações adversas entre as 212 mil doses administradas da Moderna.