A Pfizer/BioNtech vai submeter um pedido à Agência Europeia do Medicamento (EMA) para que a vacina contra a Covid-19 seja administrada a jovens entre os 12 e os 15 anos já este verão, confirmou o presidente da BioNTech, Ugur Sahin, em declarações à revista alemã Der Spiegel.

Atualmente, a administração da vacina da Pifzer está autorizada apenas para quem tem mais de 16 anos, mas os ensaios clínicos feitos no final de março em crianças entre os 12 e os 15 anos concluíram que os jovens toleraram bem a vacina, que mostrou 100% de eficácia contra o Sars-CoV-2.

À Der Spiegel, Sahin confirmou que o consórcio está na “fase final” da preparação do pedido de autorização que vai ser submetido à EMA e estimou que a análise do regulador europeu costuma durar “quatro a seis semanas, em média“. Isto poderá significar o início da vacinação dos mais novos ainda no verão de 2021, a tempo do novo ano letivo.

“É muito importante permitir às crianças que regressem às suas vidas escolares normais e permitir-lhes que se encontrem com a família e os amigos“, assinalou o presidente da BioNTech, confirmando que o pedido à EMA deverá ser submetido na próxima quarta-feira.

Resultados para crianças ainda mais novas em julho

Depois de alargar a vacinação à faixa etária dos 12 aos 15 anos, o próximo passo da Pfizer é incluir crianças ainda mais novas no plano de imunização. “Em julho, deverão estar disponíveis os primeiros resultados para crianças entre os 5 e os 12 anos de idade“, disse Sahin à Der Spiegel, acrescentando que em setembro poderão chegar os resultados para crianças abaixo dos 5 anos.

Tanto a Pfizer/BioNTech como a Moderna estão a trabalhar no sentido de testar a eficácia das suas vacinas (já aprovadas em alguns dos principais mercados do mundo, incluindo EUA e UE) em crianças. Até agora, os resultados são “muito encorajadores“, diz Sahin.