O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol rejeitou esta sexta-feira o recurso apresentado pelo FC Porto relativamente à suspensão de Sérgio Conceição — o que significa que o treinador permanece castigado durante 21 dias.

Com esta decisão, Sérgio Conceição continua afastado das próximas quatro partidas do FC Porto na Primeira Liga, contra o Famalicão (já esta sexta-feira), o Benfica (dia 6 de maio), o Farense (dia 10) e o Rio Ave (dia 15), regressando apenas para a última jornada, contra o Belenenses SAD (dia 19). Vítor Bruno, o treinador adjunto dos dragões, vai assumir a liderança da equipa durante esse período.

De recordar que este castigo de 21 dias surgiu depois de Sérgio Conceição ter sido expulso na passada segunda-feira, já após o final do empate do FC Porto contra o Moreirense, pelas palavras que dirigiu ao árbitro Hugo Miguel. Esta foi a quarta expulsão do técnico na presente temporada: após o vermelho no final do jogo em Paços de Ferreira, Sérgio Conceição foi suspenso por 15 dias; após a expulsão em Braga, teve apenas de pagar uma multa de 1.020 euros; na sequência da partida em Portimão foi aberto um processo disciplinar que ainda não teve qualquer conclusão; e agora, depois do vermelho em Moreira de Cónegos, foi suspenso por 21 dias. No total, o técnico foi sancionado com 36 dias e vai perder seis encontros, numa situação igual a Rúben Amorim.

“És uma vergonha, roubaste-nos o Campeonato”, terá dito o treinador dos azuis e brancos, conforme foi descrito no Relatório do Árbitro, Hugo Miguel. “Após a exibição do cartão vermelho bateu palmas na direção do árbitro e continuou a dizer: ‘És fraco e má pessoa, roubaste-nos dois Campeonatos, escreve tudo, és uma vergonha do c******, és um ladrão, estás sempre a f***’, acrescentou o árbitro da Associação de Futebol de Lisboa.

Ainda entre elementos do FC Porto e no rescaldo do encontro com o Moreirense, Rui Cerqueira, diretor de comunicação do futebol dos azuis e brancos, foi suspenso por 30 dias. “Entrou no relvado e disse ‘Foram dois penáltis, és uma vergonha'”, lê-se no relatório de Hugo Miguel. Em paralelo, foram instaurados processos disciplinares aos jogadores Uribe e Corona, ao técnico adjunto Vítor Bruno e ao treinador de guarda-redes Diamantino Figueiredo.