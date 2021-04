Covid-19. Menos de 2% das mortes em Portugal no começo de abril atribuídas à doença

No período entre 5 e 18 de abril morreram em Portugal 3940 pessoas. Entre 5 e 11 de abril morreram 33 pessoas com Covid-19 e entre 12 e 18 de abril morreram 28 com a doença provocada pelo coronavírus.