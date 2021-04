Brunch especial Dia da Mãe

InterContinental Cascais-Estoril , Avenida Marginal, Estoril. Domingo, das 10h às 13h. 45 euros por pessoa

Para estragar a mãe com mimos: o hotel de cinco estrelas InterContinental Cascais-Estoril preparou um brunch, servido no Villa Atlântico, antigo restaurante Atlântico, disponível por 45 euros por pessoa (com estacionamento incluído). Do brunch proposto, servido entre as 10h e as 13h do dia 2 de maio, fazem parte ostras e champanhe, mas também ovos — sejam eles mexidos, escalfados, Benedict ou na forma de omeletes —, que fazem companhia a cogumelos salteados, panquecas, iogurte com granola, fruta, sumos naturais e smoothies. Ainda a pensar na data especial, e para um fim de semana em cheio, o hotel preparou um pack de alojamento de uma noite que inclui almoço ou jantar de Dia da Mãe (servido no quarto), pequeno-almoço e estacionamento, a partir de 288 euros para duas pessoas. Existe ainda a possibilidade de comprar vouchers destas ofertas que poderão ser usados até ao final de 2021.

Amoreiras 360º Panoramic View

Av. Eng. Duarte Pacheco, Lisboa. De segunda a sexta, das 10h às 20h. Aos sábados e domingos, das 10h às 13h. Entrada gratuita

Para uma vista em cheio: é já este sábado, dia 1 de maio, que reabre o Amoreiras 360º Panoramic View depois de estar encerrado durante sensivelmente seis. O miradouro volta a estar aberto ao público e a entrada é gratuita. Entre as 10h e as 20h, aos dias de semana, será possível admirar a vista panorâmica da capital, uma paisagem que também pode ser observada nas manhãs de sábado e de domingo, um horário que está em linha de conta com o que foi decretado recentemente. Naturalmente que o número de pessoas é limitado e que os devidos procedimentos de segurança estão em vigor — e, sim, é obrigatório o uso de máscara mesmo sendo este um espaço ao ar livre. Os bilhetes gratuitos podem ser levantados no Balcão de Informações do Amoreiras Shopping Center (piso 1, junto à Fnac).

Kit Dia da Mãe Teresa Pyrrait

Rua Almeida e Sousa 14 C, Lisboa. Tel.: 910 105 536. Disponível também via Glovo e UberEats

Para os que não sabem dizer não a um doce: a marca Doces Teresa Pyrrait nasceu em 1991, quando Teresa começou a fazer bolos para juntar algum dinheiro — continuou a produzi-los para restaurantes mesmo enquanto estudante universitária de Economia e após ter começado a trabalhar. É só em 2002 que se dedica a tempo inteiro ao negócio dos doces e, em 2017, abre a cozinha profissional e a loja em Campo de Ourique. Feita a introdução, fica a dica: a pensar no Dia da Mãe, a marca desenvolveu um kit composto por uma pavlova de framboesas com chocolate de morango (tal como se vê na imagem principal do artigo) e/ou dois brownies de chocolate preto com cobertura de chocolate de morango — a primeira proposta custa 24 euros e a segunda 12 euros, sendo que os doces podem ser comprados em conjunto ou em separado na loja do Campo de Ourique ou via UberEats ou Glovo.

516 Arouca – ponte pedonal suspensa

www.516arouca.pt; Arouca. 12 euros para adultos e 10 euros para crianças dos seis aos nove anos

Para os mais corajosos: construída em pleno Arouca Geopark, abriu na quinta-feira aos residentes do concelho e a partir de segunda-feira fica disponível ao público em geral — sempre mediante compra prévia do bilhete. A ponte “516 Arouca”, que os seus construtores dizem ser a maior do mundo entre as pedonais suspensas, está 175 metros acima do rio Paiva, tendo um vão de 516 metros e 1,2 metros de largura. Quem tiver comprovativo de morada em Arouca pode usufruir, já a partir desta sexta-feira, um bilhete gratuito (desde que tenha o cartão-residente que, por 5 euros, garante livre-trânsito durante três anos na ponte e nos Passadiços do Paiva). Para os restantes, os bilhetes custam 10 e 12 euros, para crianças dos seis aos nove anos e para adultos, respetivamente. Existem ainda vários packs.

Subir a Ponte da Arrábida

Rua do Ouro, 680, Porto. Visitas ao fim de semana entre as 10h e as 11h30. Tel.: 92 920 7117. Preço: dos 14 aos 17,50 euros

Para quem não tem medo de alturas: a empresa Porto Bridge Climb voltou a organizar visitas ao arco da Ponte da Arrábida, após três meses de paragem devido à pandemia. Depois de subir 262 degraus até ao topo, pode aproveitar a vista privilegiada sobre o Douro, Porto e Vila Nova de Gaia a 65 metros de altura. Fotografe a paisagem postal e conheça a história e a arquitetura de uma das pontes mais emblemáticas da cidade. Se tiver vertigens, não se acanhe, pois todas as visitas são acompanhadas por um guia e incluem os equipamentos de segurança necessários para um programa nas alturas. Ao fim de semana há sessões matinais para grupos a partir de cinco pessoas, mediante marcação prévia.

Massas artesanais do chef Sergio Crivelli

Rua de Brito Capelo, 705, Matosinhos. 91 119 226. Preço: 4 euros/500 gramas

Para ter Itália em sua casa: depois de ter apresentado uma carta isenta de glúten, o chef italiano Sergio Crivelli, dono de um restaurante homónimo em Matosinhos, não para de surpreender e acaba de lançar uma gama de massas secas artesanais à base de legumes, que podem ser confecionadas em casa. Tomate, espinafre, beterraba ou cenoura são alguns dos sabores disponíveis, ideais para vegetarianos e veganos, em massas produzidas no laboratório do chef, respeitando as técnicas ancestrais da gastronomia italiana. Um pacote de 500 gramas é suficiente para alimentar quatro a cinco pessoas e pode encomendar o seu no restaurante ou por telefone.

Marques Soares

Rua das Carmelitas, 92, Porto. Tel.: 22 204 2200. Sábado e domingo, das 10h às 13h

Para um banho de compras: depois de celebrar 60 anos de vida e ter estado vários meses fechada, este fim de semana a Marques Soares reabre a sua loja do Porto na totalidade. O momento será marcado com uma campanha especial a pensar no Dia da Mãe e nos que não resistem a espreitar as novas coleções. São mais de dois mil metros quadrados recheados de 300 marcas, nacionais e internacionais, de roupa, calçado e acessórios, mas também de decoração, perfumaria e lingerie. As promoções variam entre os 20 e os 25% de desconto e o difícil vai ser mesmo escolher.

Francis Bacon em exposição

Rua do Choupelo, 39, Vila Nova de Gaia. Tel.: 22 012 1200. Sábado e domingo, das 10h às 13h. Preço: 8 euros

Para os amantes da arte do retrato: o pintor Francis Bacon é o protagonista da primeira exposição na galeria do WOW, em Vila Nova de Gaia. As suas emblemáticas obras gráficas revelam uma expressividade pictórica em formas figurativas e grotescas. Nos seus retratos, Bacon pintava os seus amigos, um dos quais Lucian Freud, embora preferisse pintar a partir das fotografias. A exposição inclui ainda uma instalação multimédia que retrata o ateliê de Francis Bacon e uma cronologia da vida do autor, cedida por The Estate Francis Bacon de Londres, e algumas das suas principais linhas de pensamento serão apresentadas através de animações desenvolvidas pelos alunos da Escola Superior Artística do Porto e da Universidade Lusófona. A mostra está patente até setembro e o valor do bilhete inclui ainda um cálice de vinho do Porto.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.