O Facebook garante que foi um a “engano”. Certo é que na passada quarta-feira foram ocultadas mais de 12 mil publicações a criticar o governo indiano e o facto da pandemia da Covid-19 estar fora de controlo no país, escreve o The Guardian. Isto porque as publicações estava associadas à hashtag #ResignModi, que foi bloqueada pelo Facebook — embora já tenham sido repostas.

No lugar das publicações, passou a aparecer um aviso a explicar que as “publicações com #ResignModi” — um hashtag que pedia assim a demissão do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi — estavam “temporariamente ocultas” uma vez que “algum do conteúdo destas publicações” ia “contra os padrões da comunidade”. Avisos como este:

Foi precisamente ao Twitter que muitos utilizadores recorreram para denunciar o que se estava a passar. No próprio dia, o Facebook repôs todas as publicações. Um porta-voz desta rede social explicou que o hashtag foi bloqueado “por engano” e na sequência de uma “breve interrupção acidental”. E garantiu:

Bloqueámos temporariamente esta hashtag por engano, não porque o governo indiano nos pediu, e já a restaurámos”, disse o porta-voz, citado pelo The Guardian.

Esta hashtag foi, no entanto, bloqueada depois de o governo indiano ter ordenado que o Twitter, Facebook e Instagram bloqueassem cerca de uma centena de publicações nestas redes sociais a criticar a forma como o governo está a lidar com a pandemia no país, que já registou cerca de 18,5 milhões de casos e mais de 200 mil vítimas mortais, segundo o The Wall Street Journal. O objetivo, segundo o Governo, era travar notícias falsas e tentativas de espalhar o “pânico”.