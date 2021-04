A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, disse esta sexta-feira que espera ter a funcionar em junho mais de 57 espaços de teletrabalho no interior do país, que acolherão todas as pessoas que se mostrem interessadas.

O Governo tinha anunciado a abertura de 53 espaços mas, esta semana, surgiram mais quatro e a ministra está convencida de que este número aumentará.

“Registo em poucos dias um aumento dos espaços de teletrabalho. O objetivo é o de que em junho estejam todos operacionais e sejam não 57, mas um número maior”, afirmou Ana Abrunhosa em Vouzela, durante a cerimónia de assinatura dos acordos de cooperação para a instalação de 23 destes espaços na região Centro.

A governante frisou que esta rede de teletrabalho foi criada “prioritariamente para o interior” do país, com o objetivo de criar nos territórios “locais de trabalho mais qualificados e de mais empresas inovadoras”.

“Qualquer pessoa, seja qual for a sua entidade patronal, que esteja em regime de teletrabalho pode trabalhar nestes espaços”, garantiu.

No que respeita à lotação destes espaços, Ana Abrunhosa frisou que “no interior há sempre espaço para mais um”.

“Nós encontraremos sempre capacidade de acolher aqueles que nos procuram”, garantiu.

Na sua opinião, “mais do que os euros, mais do que os milhões, a chave para o futuro” é a forma de trabalhar em conjunto.

Com o aumento do teletrabalho devido à pandemia, todos perceberam que “é possível trabalhar fora do escritório”, com “mais conforto, mais calma, mais segurança e mais qualidade de vida” e “mais tempo para a família”, considerou.

No entanto, a ministra reconheceu que “o teletrabalho não tem só vantagens, também tem riscos” – como dificuldades de colocar fronteiras entre vida familiar e profissional”, isolamento e desmotivação – que esta rede pretende ultrapassar.

Durante a cerimónia desta sexta-feira, foram celebrados acordos de cooperação para a instalação de espaços de teletrabalho nos concelhos de Abrantes, Aguiar da Beira, Alvaiázere, Ansião, Carregal do Sal, Castelo Branco, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fundão, Góis, Idanha-a-Nova, Mação, Oliveira do Hospital, Ourém, Penamacor, Penela, Proença-a-Nova, Sátão, Santa Comba Dão, Sever do Vouga, Vila de Rei, Vila Nova da Barquinha e Vouzela.