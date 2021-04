Kings of Convenience com concertos em Lisboa e Porto em 2022

Formados em 1999, os Kings of Convenience já atuaram por diversas ocasiões em Portugal, como nos festivais Paredes de Coura e Primavera Sound, além de passarem por salas como o Theatro Circo, em Braga, ou o Teatro Micaelense, em Ponta Delgada.

A dupla estreou-se em álbum com Quiet is the new loud, em 2001, e lançou mais dois discos desde então: Riot on an Empty street (2004) e Declaration of Dependence (2009). Desses trabalhos fazem parte canções como “Misread”, “I’d Rather Dance With You”, “Mrs. Cold”, “Boat Behind” e “I Don’t Know What I Can Save You From”.

Este será o primeiro álbum editado pelo grupo em mais de dez anos e esta quinta-feira o duo revelou uma nova canção, “Rocky Trail”. O videoclip foi disponibilizado esta sexta-feira, 30 de abril.

Os bilhetes para os concertos do próximo ano vão ficar disponíveis a partir de sexta-feira.