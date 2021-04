Diogo Lacerda Machado, advogado que negociou, em nome do primeiro-ministro, os dossiers da TAP e dos lesados do BES, foi contratado, quando ainda era administrador da TAP, como consultor da Pioneer Point Partners — uma das empresas do consórcio que vai investir 3,5 mil milhões de euros num megacentro de processamento de dados em Sines.

A informação é avançada pelo “Novo”. O semanário detalha ainda que Lacerda Machado manteve contactos diretos com vários membros do Governo ao longo dos últimos meses, acerca do empreendimento em Sines.

Contratado pela Pionneer Point Partners em outubro do ano passado, Lacerda Machado acumulou o cargo de consultor nessa empresa com o de administrador não executivo da TAP pelo menos durante seis meses, já que só se demitiu da companhia aérea em março deste ano.

Contactado pelo jornal, Lacerda Machado confirmou o cargo de consultor, mas recusou dizer desde quando é que começou a ser remunerado pelos seus serviços de consultoria.

A Start Campus, uma empresa detida pelos norte-americanos da Davidson Kempner e pelos britânicos da Pioneer Point Partners, vai investir 3,5 mil milhões de euros para criar um campus apelidado de “Hyperscaler Data Centre”, em Sines. Segundo o Novo, Lacerda Machado terá exercido a sua influência, já como consultor, junto de membros do Governo para impulsionar o projeto, como os secretários de Estado Eurico brilhante Dias, João Galamba, Hugo Santos Mendes, o autarca de Sines, Nuno Mascarenhas, o presidente da CDDR do Alentejo, António Ceia da Silva, e com representantes da AICEP.