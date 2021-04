Cinquenta fotografias em alta resolução do planeta Terra podem agora ser vistas graças a Toby Ord, que dedicou o seu tempo livre a restaurar digitalmente os negativos originais da NASA registados nas missões espaciais Apollo.

Como explica o jornal El Confidencial, não há assim tantas fotografias tiradas a partir de uma distância suficiente para ver o planeta em que vivemos na sua totalidade, mas existem as imagens icónicas tiradas pelos tripulantes das missões Apollo entre a década de 1960 e 1970. Algumas delas têm a autoria de Michael Collins, o piloto da Apollo 11, que não pôde pisar a lua, e que morreu na quarta-feira.

A NASA decidiu na época equipar estes astronautas com câmaras Hasselblad modificadas e, com elas, os cosmonautas tiraram milhares de fotografias. De acordo com o mesmo diário espanhol, Toby Ord, um futurista, decidiu iniciar um trabalho de restauro a partir dos negativos originais da agência espacial norte-americana. O investigador da Faculdade de Filosofia da Universidade de Oxford encontrou mais de 18.000 digitalizações brutas que podem mesmo ser transferidas da internet, todas as imagens tiradas a partir das máquinas Hasselblad.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Agora Ord contempla-nos com um projeto — “Earth Restored” (“Terra Restaurada”) — disponível no seu site. O filósofo não é fotógrafo profissional, ocupando-se a esta aventura no fim do trabalho e limitando-se a princípios básicos para conseguir obter os resultados mais realistas possíveis. O entusiasta admite que estes restauros são apenas uma pequena seleção das milhares de fotografias mantidas pela NASA e incentiva outros fotógrafos a seguirem a sua iniciativa.