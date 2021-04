Sem ter chegado a acordo com os proprietários da unidade hoteleira, o Governo avançou com a requisição civil do Zmar, em Odemira, local onde passarão a ficar isolados doentes infetados com o vírus da Covid-19. No despacho, publicado em Diário da República, determina-se que a responsabilidade de gerir o empreendimento turístico passa a ser do município de Odemira, com o apoio da autoridade de saúde e da Segurança Social. A requisição será válida enquanto a declaração da situação de calamidade for aplicável ao concelho alentejano.

O ZMar Eco Experience “é um estabelecimento que apresenta as condições aptas e adequadas para a realização de confinamento em isolamento por pessoa a quem o mesmo tenha sido determinado pelas autoridades de saúde”, lê-se no despacho de 29 de abril, assinado pelo primeiro-ministro e pelo ministro da Administração Interna.

O argumento para a requisição é a de que “a situação epidemiológica, particularmente grave no município de Odemira, bem como a falta de acordo com a sociedade comercial supra indicada, fundamenta que, por razões de interesse público e nacional, com caráter de urgência se reconheça a necessidade de requisitar temporariamente” a unidade hoteleira.

Assim, o Zmar e os respetivos serviços, “na medida do adequado e estritamente indispensável para a proteção da saúde pública na contenção e mitigação da pandemia” em Odemira e municípios limítrofes, ficam sob requisição civil. O espaço fica alocado “à realização do confinamento obrigatório e do isolamento profilático por pessoa a quem o mesmo tenha sido determinado”.

O despacho prevê ainda que o pagamento de indemnização “pelos eventuais prejuízos resultantes da requisição” é da responsabilidade do Ministério das Finanças, sendo o seu valor calculado nos termos do Código das Expropriações, com as necessárias adaptações.

Na quinta-feira, António Costa anunciou que as freguesias de São Teotónio e de Longueira/Almograve, no concelho de Odemira, distrito de Beja, ficariam em cerca sanitária devido à elevada incidência de casos de Covid, detetados sobretudo em trabalhadores do setor agrícola.