“És vegetariano? O que é que comes, alface?”. Estas perguntas estão, provavelmente, no top 3 de assunções que se fazem acerca daquilo que os vegetarianos consomem. E a resposta a estas questões até pode ser “sim, mas não só”. De longe. A alimentação vegetariana pode (e deve!) ser tão variada quanto um padrão alimentar em que entra a carne e o peixe. Atualmente, é até muito mais fácil fazê-lo: nas prateleiras de supermercado, há cada vez mais opções de base vegetal, como o Sensational Burger, de Garden Gourmet®, e estão sempre a surgir novos sites, blogs e livros com receitas vegetarianas. Quem segue uma alimentação vegetariana há muito tempo sabe bem que há muito mais opções para além das saladas. Para quem quer tornar-se vegetariano ou simplesmente cortar na carne, fazendo mais refeições à base de alimentos de origem vegetal, nós ajudamos. Saiba como preparar pratos sem carne, mas com todo o sabor.

O que é uma alimentação vegetariana?

Uma alimentação vegetariana consiste, genericamente falando, num padrão alimentar de base vegetal, em que não entra a carne e o peixe. Há vários tipos de vegetarianismo, que podem ou não incluir alguns alimentos de origem animal, sendo os mais comuns:

Ovolactovegetariano: sem carne e peixe, mas com ovos e laticínios;

Lactovegetariano: exclui a carne, peixe e ovos, mas inclui leite e derivados;

Ovovegetariano: exclui a carne, peixe e laticínios, mas inclui ovos;

Vegano: exclui todos os produtos de origem animal — carne, peixe, ovos, leite e derivados e mel.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Comer pratos sem carne não é só para vegetarianos

São cada vez mais as pessoas que, ainda que não sejam vegetarianas, optam por reduzir a quantidade de carne que ingerem. As motivações são várias: desde preocupações ambientais — a produção de carne tem uma grande pegada ecológica —, respeito pelos direitos dos animais ou porque querem usufruir de alguns dos benefícios associados a uma dieta vegetariana, sem abdicar totalmente da carne. A pensar nestes casos, existem movimentos como as segundas-feiras sem carne, que, tal como o nome indica, consistem num dia por semana em que a carne fica fora do menu; e o flexitarianismo, que se trata de um padrão alimentar em que se alterna o consumo de refeições à base de proteína animal, por exemplo, com carne e peixe, com refeições à base de proteína vegetal.

Como ter uma alimentação vegetariana diversificada

Os limites de uma alimentação vegetariana são colocados apenas pela imaginação. Este regime alimentar deve incluir vários tipos de fruta (maçã, banana, frutos vermelhos, laranja…), hortícolas (espargos, brócolos, tomates, cenouras…), cereais (cevada, arroz, aveia…), pseudo-cereais (quinoa, amaranto…), gorduras (saudáveis, claro, como azeite e abacate), frutos secos (amêndoas, nozes, cajus…), sementes (linhaça, chia, cânhamo…) e proteínas — presentes nas leguminosas (lentilhas, feijão, ervilhas, grão…), tofu, tempeh e seitan. No caso da alimentação ovolactovegetariana, podem também ser incluídos os ovos, o leite e os seus derivados, que contribuem para um maior aporte proteico. Só adotando uma alimentação variada, equilibrada e saudável é possível ter uma ingestão adequada de nutrientes e, deste modo, desfrutar de todos os benefícios associados ao padrão alimentar vegetariano. Com este tipo de ingredientes, há inúmeros pratos que podem ser preparados: estufados, grelhados, saladas, hambúrgueres, croquetes, bolos e muito mais. Pode até inspirar-se nas suas receitas preferidas e fazer uma versão meatless. Por exemplo, tem saudades de comer lasanha? Substitua a carne picada por lentilhas. Apetece-lhe mesmo uma feijoada? Faça uma de cogumelos.

Carne que não é carne, mas parece

No dia a dia agitado, nem sempre temos tempo para preparar as receitas de raiz. Nem temos de o fazer. Há cada vez mais opções equilibradas nas prateleiras do supermercado e que nos permitem poupar algum tempo, sem abdicar de uma alimentação saudável e cheia de sabor. A gama de Garden Gourmet® é uma delas. Disponível em várias versões — Almôndegas, Nuggets, Burger, Burger Deluxe e Sensational Burger —, todos os produtos são feitos a partir de ingredientes de origem vegetal, tendo como base uma mistura de soja e trigo e com um sabor tão bom que nem vai dar pela falta de carne.

2 receitas vegetarianas que vão fazer sucesso

Se está a dar os primeiros passos no mundo do flexitarianismo ou simplesmente já está sem ideias para pratos diferentes, nós ajudamos. Tome nota de duas receitas deliciosas, em que o protagonista é o Sensational Burger de Garden Gourmet®.

> Tapas de Sensational Burger

Ingredientes

1 embalagem de Garden Gourmet® Sensational™ Burger

2 fatias de pão estilo bolo do caco

2 pepinos pequenos

1 beterraba cozida

2 colheres de sopa de maionese vegan

Folhas de agrião q.b.

Ervas aromáticas q.b. – salsa, endro, estragão

Preparação

Torre as fatias de pão, de forma a ficarem levemente douradas; Misture a maionese vegan com as ervas aromáticas a gosto; Corte a beterraba e os pepinos em rodelas e tempere com pimenta e sal a gosto; Asse ou grelhe os Garden Gourmet® Sensational™ Burger, seguindo as instruções da embalagem; Barre as torradas com a maionese preparada anteriormente e, de seguida, coloque os hambúrgueres por cima. Corte ao meio cada torrada; Finalize as metades com rodelas de beterraba e pepino e algumas folhas de agrião.

> Sensational Portobello Caprese Burgers

Ingredientes

2 embalagens de Garden Gourmet® Sensational™ Burger

8 cogumelos portobello

2 tomates

1 embalagem de rúcula

1 “queijo” mozzarella vegan

4 colheres de sopa de pesto vermelho picante

Manjericão q.b.

Sal e pimenta q.b.

Preparação