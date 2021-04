Vão ser três dias de emissões feitas ao vivo a partir do Norte Shopping a 3, 4 e 5 de maio. A 6 de outubro de 2019 inaugurámos a frequência 98,4 FM no Porto e em janeiro deste ano começámos a emitir na região de Aveiro em 88,1 FM. Há muito que a Rádio Observador tem a intenção de fazer emissões ao vivo no norte do país, mas a pandemia obrigou a adiamentos sucessivos. Agora, com o desconfinamento, finalmente vai ser possível apresentar a rádio em direto junto dos ouvintes do Grande Porto.

Os dias arrancam com as Manhãs 360º (com Maria João Simões, Carla Jorge de Carvalho e Paulo Ferreira) em direto a partir da praça central do Norte Shopping entre as 7h e as 11h. A este trio junta-se um novo nome, que será apresentado e fará a sua estreia na próxima semana.

Retomamos a emissão com o Nelson Ferreira e a Judite França entre as 15h e as 17h. A eles junta-se o Tiago Dores com o “De Maneira que no Fundo é Muito Isto”. Neste período da tarde temos ainda o “Cassete 60” e o “Cabeça de Cartaz”, já com as presenças confirmadas de Rui Torrinha, programador e diretor do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães; Daniel Pires, diretor do Maus Hábitos; e Paulo Brandão, diretor artístico do Theatro Circo, de Braga.

Fechamos o dia com a Tarde em Direto (com Ana Filipa Rosa e João Alexandre), que inclui rubricas como o Porque Sim Não é Reposta, com o psicólogo Eduardo Sá, o nosso programa de ciência E=mc2 (com cientistas e investigadores do Norte) e ainda as Conversas de Fim de Tarde, em que vamos ter como convidados Manuel Serrão, Rui Paula e Dulce Félix.