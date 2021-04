O presidente da SAD do Santa Clara, Rui Melo Cordeiro, foi constituído arguido pelo juiz Carlos Alexandre num inquérito que investiga vários crimes, entre eles recebimento indevido de vantagem, corrupção ativa e passiva, fraude fiscal ou branqueamento de capitais. De acordo com o jornal Público, que avança com a notícia, o caso remonta a buscas feitas pelo Ministério Público em novembro do ano passado.

Rui Melo Cordeiro recandidata-se à presidência do Santa Clara no sábado, numa altura em que o clube açoriano enfrenta uma grave crise financeira, com saldos bancários penhorados pelo Santander desde dezembro, devido a incumprimento de uma dívida de 5,5 milhões de euros. Além disso, o clube viu-se privado de um subsídio de um milhão de euros do governo regional, bem como do pagamento da transferência de Zaidu, jogador que rumou ao FC Porto na época passada por um valor de quatro milhões de euros.

Prova das dificuldades financeiras do clube é o passivo referente à temporada de 2019-2020: 9,7 milhões de euros e um total de capitais próprios negativos de 1,4 milhões de euros, segundo o Público.

De acordo com o mesmo jornal, a SAD do clube açoriano, impedida de recorrer a crédito bancário, tem recorrido a outros meios, nomeadamente a verbas desviadas da antiga e envolvente empresa municipal Azores Parque e até a empréstimo de jogadores. Além disso, um dos seus principais financiadores tem sido a sociedade Azul Internacional, do empresário singapuriano Lau Lian Seng Glen, que detém 47,6% do capital social da SAD do Santa Clara.