Frederico Varandas nunca deixou de estar com a equipa, conseguir ir a todos os jogos do futebol, foi mantendo reuniões presenciais ou por Zoom com outros responsáveis. No entanto, e durante seis meses, voltou a acumular as funções enquanto presidente do Sporting com as de médico, na sequência de um segundo período de estado de emergência que termina este sábado. Assim, e quando os leões estão cada vez mais perto de quebrarem o maior jejum sem vitórias no Campeonato, o líder dos verde e brancos vai regressar “a 100%”.

“Hospital Militar de Belém (CAM – Centro Apoio Militar Covid-19). Seis meses, mais de 30 horas por semana. Feito. A todos os camaradas militares e a todo o pessoal civil com quem trabalhei… o meu obrigado”, escreveu o presidente do conjunto de Alvalade na sua página do Instagram, acompanhado de uma fotografia onde se apresenta com o Equipamento de Proteção Individual utilizado no regresso à função de médico oficial.

Este foi o segundo período em que Frederico Varandas, devidamente autorizado para acumular as duas funções, manteve a liderança do Sporting e saiu da reserva para servir como médico, algo que já tinha acontecido no ano passado entre março e maio (quando vigorou o primeiro período de estado de emergência) e que voltou a suceder a partir de novembro, entre os 173 dias equivalentes às 11 renovações do estado de emergência. No total, Portugal teve 218 dias de estado de emergência por causa do contexto pandémico nos últimos 14 meses.

Este regresso a 100% do presidente leonino ao clube vai coincidir com uma semana decisiva no Campeonato, com a realização de duas jornadas que poderão ser determinantes para a definição do primeiro lugar numa fase em que o Sporting tem seis pontos de vantagem em relação ao FC Porto a cinco rondas do final.

Em paralelo, o clube tem avançado com uma série de medidas que tinham feito parte das promessas eleitorais do sufrágio de setembro de 2018, nomeadamente a colocação de cadeiras verdes em todo o Estádio José Alvalade (processo que já arrancou e estará finalizado para a próxima temporada) e o estudo para encontrar a melhor solução para fechar o fosso do recinto, já depois da instalação de uma nova linha de publicidade no estádio e a apresentação do projeto da “Cidade Sporting”, com pista de tartan, zonas de skate e campos de basquetebol 3×3 entre outras intervenções. Antes, a prioridade tinha sido para a requalificação da Academia, não apenas na parte das infraestruturas (onde serão investidos cerca de 12 milhões de euros) mas também a nível de recursos.