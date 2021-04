A Unidade de Cuidados Continuados Integrados da Maia, no distrito do Porto, que será gerida pela Cruz Vermelha Portuguesa, deverá estar pronta dentro de um ano e terá 44 camas, foi esta sexta-feira anunciado.

Orçada em 2,5 milhões de euros, esta nova unidade que está a nascer na freguesia de Águas Santas significa a criação de cerca de 50 postos de trabalho diretos.

De acordo com informação distribuída à imprensa, numa cerimónia que serviu para assinalar o arranque das obras, em causa está um equipamento “para cuidados de convalescença, recuperação e reintegração de doentes crónicos e pessoas em situação de dependência”.

Esta sexta-feira, na cerimónia, quer o presidente da Câmara da Maia, António Silva Tiago, quer o presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Francisco George, avançaram que a inauguração do espaço deve ocorrer dentro de um ano. A obra conta com um apoio de 250 mil euros da Câmara para aquisição do edifício, comparticipação da construção e instalação de equipamentos.

Através desta parceria será possível investir no desenvolvimento de cuidados de longa duração, promovendo a distribuição equitativa das respostas a nível territorial, sendo que é reconhecida esta necessidade em todo o Norte de Portugal”, lê-se na informação sobre a obra.

É também objetivo “qualificar e humanizar a prestação de cuidados e potenciar os recursos locais e apoiar a criação de serviços comunitários de proximidade”, acrescenta a informação.