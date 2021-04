A Securities and Exchange Commission (SEC), a quem cabe controlar tudo o que tem a ver com a bolsa norte-americana, leva muito a sério todas as tentativas de manipular o valor das acções, penalizando com mão de ferro os habilidosos, por muito criativa que seja a desculpa, ou a justificação.

Vem isto a propósito da mentira que a Volkswagen lançou uns dias antes (29 de Março) do 1 de Abril, em que reforçava a sua aposta nos veículos eléctricos ao anunciar a criação de uma nova marca específica para os seus veículos a bateria, a Voltswagen. A falsa notícia foi confirmada pelos responsáveis do construtor nos EUA, que garantiram que era verdade. Mas, passados uns dias, confessaram que tudo não tinha passado de uma operação de marketing para promover o lançamento do VW ID.4, do outro lado do Atlântico.

Rapidamente a brincadeira azedou, com o público e os jornalistas a sentirem-se enganados e a fazerem questão de recordar que, depois do Dieselgate, o fabricante alemão deveria ser o último a mentir ao público. Mas a pior reacção à brincadeira da VW foi, na realidade, a boa reacção que esta recolheu junto dos investidores, que fizeram as acções disparar 5%.

E é aqui que entra a SEC, que não aprecia que alguém ganhe um cêntimo à custa de uma mentira. Confirma-se agora que este organismo lançou uma investigação formal à marca alemã, para apurar até que ponto a VW infringiu as regras de mercado. E a SEC não brinca em serviço, que o diga Elon Musk, que em 2018 afirmou ter investidores para cobrir a retirada da Tesla da Bolsa, o que também fez disparar o valor dos títulos, para depois não conseguir concretizar o negócio. Na altura, a SEC multou o CEO e a empresa em 20 milhões cada.

De acordo com o Spiegel, a SEC está a investigar até que ponto a graçola da VW influenciou o valor das acções. E mesmo que o construtor alemão consiga provar que não pretendia manipular a sua cotação na bolsa com o falso anúncio, não é evidente que consiga escapar a uma severa penalização, como aliás aconteceu com a Tesla e Musk.