O AC Milan bateu este sábado em casa o Benevento por 2-0, na 34.ª jornada da Liga italiana de futebol, ultrapassando provisoriamente a Atalanta, que só joga no domingo, no segundo lugar da tabela classificativa.

O médio turco Hakan Çalhanoglu abriu o marcador logo aos seis minutos, e o defesa francês Theo Hernández fixou o resultado final já na segunda parte, aos 60, dando os três pontos aos milaneses, que contaram com os portugueses Diogo Dalot e Rafael Leão no ‘onze’ titular.

O AC Milan soma agora 69 pontos, mais um do que a Atalanta, que se desloca no domingo ao terreno do Sassuolo, enquanto que, com a derrota, o Benevento permanece no 18.º lugar, o primeiro abaixo da ‘linha de água’.

Antes, já o Inter Milão tinha vencido o Crotone por 2-0, ficando a um ponto de conquistar o título de campeão italiano, enquanto o adversário viu confirmada a despromoção ao secundo escalão.

Depois de uma primeira parte sem golos, o médio dinamarquês Christian Eriksen, instantes depois de ser lançado no encontro, abriu a contagem, aos 69 minutos, com um remate colocado de fora da área, e o marroquino Hakimi confirmou o triunfo nos descontos, aos 90+2.

No Crotone, o português Pedro Pereira foi suplente utilizado, tendo sido lançado na partida ainda na primeira parte, aos 38 minutos.

Com este triunfo, o Inter passou a somar 82 pontos na liderança da Serie A, mais 14 do que a Atalanta, enquanto o Crotone é último, com 18, não tendo mais possibilidade matemática de abandonar os lugares de despromoção.

A equipa de Antonio Conte pode mesmo festejar o título já no domingo, caso a Atalanta, segundo classificada, não vença na visita ao estádio do Sassuolo.

O último ‘scudetto’ do Inter Milão foi na temporada de 2009/10, quando na altura a equipa era liderada pelo português José Mourinho, e a conquista do título põe fim ao domínio da Juventus, vencedor dos últimos nove campeonatos.

Já o Verona, sem Miguel Veloso, e o Spezia empataram a um golo.