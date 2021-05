Nos 1000 km de Nürburgring de 1957, 1958 e 1959, bem como na edição de 1959 das 24 Horas de Le Mans, ninguém conseguiu fazer frente ao Aston Martin DBR1. O modelo britânico de competição, com carroçaria, dominou a seu bel-prazer estas provas, tidas como as mais representativas da época, exigindo rapidez, eficiência e robustez. A Aston Martin decidiu agora celebrar os sucessos de há 60 anos com um herdeiro directo do DBR1, o V12 Speedster.

Com uma produção limitada a 88 unidades, o V12 Speedster é tão elegante quanto agressivo, recuperando as linhas dos carros de competição dos anos 50 e 60. A execução do modelo é tão especial que só a pintura exige 50 horas de trabalho adicional na linha de montagem, sendo que também há diferenças importantes no interior e no exterior.

Para dotar o V12 Speedster com o estatuto de poder celebrar o DBR1, a Aston Martin recorreu ao seu melhor motor, o V12 com 5,2 litros e dois turbocompressores, que desenvolve 700 cv e 752 Nm de força.

Convém ter presente que o DBR1 de 1959 recorria a apenas um motor com seis cilindros em linha e com apenas 2,5 litros de capacidade no início e 2,9 no final, em vez dos 5,2 litros do actual V12. A potência total rondava 255 cv, bem abaixo dos actuais 700 cv, mas a realidade é que o peso do DBR1 era de somente 800 kg, menos de metade do que pesa o modelo actual.

Sob as roupagens de uma berlinetta aberta, o V12 Speedster esconde um chassi em alumínio, para ser mais ligeiro, similar ao utilizado pelo Aston Martin DBS Superleggera. Sem pára-brisas, tal como o DBR1, o novo roadster da marca britânica monta um apêndice aerodinâmico à frente do condutor e passageiro que desvia parte considerável do fluxo de ar. Já em relação às pedrinhas projectadas pelo carro da frente a conversa é outra. Curiosamente, o DBR1 era mais conservador e não abria mão do tradicional pára-brisas. O V12 Speedster está limitado a 300 km/h, enquanto o DBS consegue atingir 340 km/h, superando os 100 km/h ao fim de apenas 3,4 segundos. O V12 Speedster é proposto por cerca de 800 mil euros, antes de impostos.