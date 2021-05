Depois de um 13.º lugar, de um 15.º lugar e de um 16.º lugar, sendo que este último, de forma desapontante, aconteceu no Grande Prémio de Portugal, Miguel Oliveira chegava a Jerez de la Frontera com a vontade e a necessidade de fazer melhor. O circuito espanhol, onde o piloto (assim como a KTM) tem normalmente bons resultados, parecia o ideal para provar que as primeiras três corridas do Mundial foram apenas um arranque em falso.

O primeiro dia, sexta-feira, foi positivo. O piloto português fez o sétimo melhor tempo — ou seja, se repetisse a prestação no dia seguinte, carimbava a presença na Q1 e a saída da primeira metade da grelha. Com este cenário, Miguel Oliveira não escondeu a satisfação. “É um começo positivo em Jerez. Não foi completamente fantástico mas também não foi dos piores. Estamos contentes com a prestação, queríamos perceber como podíamos ser mais rápidos com pneus usados. O objetivo é fazer um bom treino na terceira sessão e entrar diretamente na Q2″, disse o piloto natural de Almada. O objetivo, porém, não foi alcançado.

Já este sábado, na terceira sessão de treinos livres, Miguel Oliveira não foi além do 16.º tempo e foi mesmo obrigado a passar pela Q1: o piloto da KTM ainda fez uma volta rápida que o colocaria no top 10, ou seja, que o colocaria na Q2, mas esta acabou por ser anulada pela direção de corrida, que considerou que o português ultrapassou os limites de pista. Assim, Takaaki Nagami fez o melhor tempo, seguido de Fabio Quartararo e Stefan Bradl, numa sessão que ficou marcada por uma queda muito violenta de Marc Márquez. O espanhol, que voltou no Grande Prémio de Portugal depois de uma longa lesão sofrida precisamente em Jerez de la Frontera, teve uma contusão cervical e deslocou-se ao hospital para realizar exames médicos, tendo sido considerado apto para correr.

WATCH: @marcmarquez93 escapes injury in horror FP3 crash! ???? See what happened to the Spaniard at Turn 7! ????#SpanishGP ???????? | ????https://t.co/I6axQSHQL0 — MotoGP™???? (@MotoGP) May 1, 2021

Miguel Oliveira foi ainda oitavo na quarta e última sessão de treinos livres, onde Quartararo foi o mais rápido e Rins, os irmãos Espargaró e Petrucci também caíram, e arrancou depois para a Q1 com o objetivo de conseguir um dos melhores dois tempos e assim apurar-se para a Q2. O piloto português fez uma volta final bastante rápida, que não chegava para o apuramento para a última ronda de qualificação mas garantia o 13.º lugar na grelha de partida, mas viu esse tempo ser também anulado por ter ultrapassado os limites da pista. Assim, não foi além da sexta posição na Q1, o que significa que este domingo vai sair do 16.º lugar em Jerez de la Frontera. Franco Morbidelli e Brad Binder (colega de Oliveira na KTM) garantiram as duas primeiras posições que davam acesso à Q1. Aí, Fabio Quartararo foi novamente o mais rápido e conquistou a pole-position, seguido de Franco Morbidelli e Jack Miller.