Angola registou 163 novas infeções, quatro mortes e 37 recuperações, nas últimas 24 horas, informaram este sábado as autoridades sanitárias do país.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, do total de casos positivos, foram registados 132 na província de Luanda, capital do país, 19 na Huíla, oito em Cabinda, três no Uíje e um em Benguela, com idades compreendidas entre os dois meses e os 83 anos, 98 do sexo masculino e 65 do sexo feminino.

No período em referência, as mortes foram reportadas em Luanda (2) e Huíla (2), todos cidadãos nacionais, com idades entre os 25 e 68 anos, tendo as recuperações sido notificadas em Luanda, em doentes entre os dois aos 57 anos.

Por agora, o país contabiliza 26.815 casos positivos, dos quais 600 mortes, 23.913 recuperados e 2.302 ativos, dos quais dez em estado crítico, 19 graves, 91 moderados, 69 leves e 2.113 assintomáticos, estando em internamento 189 doentes, em quarentena institucional 125 pessoas e sob vigilância epidemiológica 1.524 contactos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os laboratórios processaram, nas últimas 24 horas, 2.111 amostras por RT-PCR, perfazendo os dados de hoje o cumulativo de 504.680 amostras processadas até à data presente desde o início da pandemia no país, em março de 2020, com uma taxa de positividade de 5.3%.

Nos pontos de entrada e saída da capital angolana, a única sob cerca sanitária, foram testados 1.027 indivíduos a base de testes rápidos serológicos, com o complemento do antigénio nos casos reativos.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 3.182.408 mortos no mundo, resultantes de mais de 151,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.