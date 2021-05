Imagine-se um orgulhoso proprietário do desportivo dos seus sonhos, pelo qual pagaria cerca de 400 mil euros caso o pretendesse registar em Portugal, cujo sistema fiscal penaliza violentamente esta classe de veículos. Agora suponha que, ao fim de apenas um ou dois dias e quando o odómetro ainda não tinha ultrapassado os 160 km, o desportivo britânico arde por completo enquanto abastece de gasolina. Pois foi exactamente isso que aconteceu na Pensilvânia, EUA.

O incidente teve lugar num posto de combustível na povoação de Upper Gwynedd, desconhecendo-se se o incêndio deflagrou antes, durante ou depois do reabastecimento. A boa notícia é que, segundo reporta o jornal local North Penn Now, ninguém ficou ferido, à excepção do McLaren, que foi ferido de morte, ficando completamente irrecuperável.

Just after 1400Hr today UGFD was dispatched to a reported car fire on the 500 block of DeKalb Pike. Chief 80 arrived on… Posted by Upper Gwynedd Township Fire Department on Saturday, April 24, 2021

O McLaren 765LT é um dos desportivos da gama da marca inglesa, que extrai 765 cv do motor 4.0 V8 biturbo, o que associado a um peso de somente 1414 kg justifica os anunciados 330 km/h de velocidade máxima e 2,8 segundos de 0-100 km/h, apesar de possuir apenas tracção às rodas traseiras.

Os bombeiros da região combateram as chamas durante cerca de duas horas, essencialmente enquanto houve combustível para arder, entre gasolina e materiais. Tudo o que é fibra ardeu total ou parcialmente, o alumínio e outras ligas leves utilizadas no motor, caixa e elementos da suspensão derreteram, pelo que apenas restou uma magra memória do um dos melhores e mais eficientes superdesportivos do mundo.