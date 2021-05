Título: Os amores do senhor Nishino

Autora: Hiromi Kawakami

Editora: Casa das Letras

Páginas: 200

Preço: 15,50€

Dez vozes compõem a figura de Yukihiko Nishino. Dez mulheres falam sobre ele, relatando a história de amor (de amor?) que mantiveram. Haverá, pelo menos, algum desconcerto em relação à figura.

Através dos relatos de Nozomi, Natsumi, Minami, Shiori, Ai, Sayuri, Rei, Subaru, Eriko e Kanoko, o leitor recebe a vida de Nishino retalho a retalho, mas os relatos nunca compõem uma manta. Como acontece com as amantes, também o leitor sente um certo desfasamento por um homem – uma personagem – que é sempre enigmático e inacessível. Para cada uma delas, Nishino parece alguém diferente, e o que é garantia para uma é falha para outra. O mistério que existe desde o primeiro texto acompanha a leitura até ao último. As mulheres conhecem-no em fases diferentes da vida, embora, por vezes, se entrecruzem, mas para todas é comum a ideia de que, nele, há algo que não podem atingir. Conhecendo o leitor um relato após o outro, essa ideia de mistério não se esbate, antes se adensa.

Se as amantes sentem nele a inacessibilidade, também lhe põem o ónus de não poder ir mais além. Nishino parece colecionar mulher atrás de mulher e aquelas que atingem alguma intimidade emocional com ele parecem julgá-lo incapaz de amar. E, contra isso, amam-no pelos dois, mas a unilateridade é sempre questionada. Será aquilo amor? A palavra, para tantas emoções díspares, muitas vezes em conflito, talvez pareça “uma expressão tão morna e curta” (p. 48).

Não é que a desigualdade seja recebida sem um baque: “doía-me o coração por saber que não gostava tanto de mim como eu dele” (p. 8), dizia uma delas. Ele, contudo, parece falar sempre de amor a brincar. “Amei-te profundamente” (p. 82), diz, sem conseguir enganar a amante e sem enganar o leitor. No que nos dá, tudo é volátil.

Em alguns casos, há amores condenados à nascença, a intuição de que ele se fartará da amante – e, frequentemente, amantes que sentem que nem gostam de Nishino. Parece haver sempre nele “qualquer coisa de ignóbil” (p. 58). Ainda assim, ele parece insistir na ideia abstrata do amor quando já o interesse sucumbiu, talvez para manter um pacto, talvez para não assumir a derrota.

O efeito que tem nas mulheres parece claro, e cada singular se refere ao plural. Elas sabem não só que ele vai estando com várias, mas também que a volatilidade faz parte da figura. Fisicamente, parece não conseguir provocar a indiferença: “Vestido de fato, impecável, era a personificação de um dândi.” (p. 86). Pelas maneiras e pelo trato, parece conseguir arrancar o resto da atração: “personificava o conceito de ‘bom partido’ pelo simples facto de existir” (p. 141).

O retrato aparece aos bocados, e aqui importa a visão das mulheres sobre um homem apenas. O seu carácter inacessível é o que o torna capaz de fazer mossa. Nos relatos dados, a figura de Nishino não é igual. Por exemplo, se uma amante o enterra, outra nem sabe se ele ainda estará vivo. Pelo meio, o leitor vislumbra ainda o que será o amor fora do auto-domínio e o que sobra quando a paixão se apaga, compondo-se hipóteses que vão desde um leve interesse a uma paixão doentia.

Kawakami nasceu em Tóquio em 1958. Atualmente, é das autoras mais populares do Japão, tendo as suas obras sido traduzidas para mais de 15 línguas. Em Portugal, foram ainda publicadas Manazuru e Os Anos Doces, ambos pela Relógio d’Água.

A linguagem é escorreita, as ações são, frequentemente, quase adolescentes. O tom coloquial, por vezes, parece mais ligeireza do que plasticidade linguística.